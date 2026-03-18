Champions League
FC Bayern München: Vincent Kompany kündigt Torhüter-Entscheidung an - Pressekonferenz vor dem Bergamo-Rückspiel
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball Bundesliga
1. FC Köln - Kwasniok: "Geht mir alles auf den Sack! Genau so"
Videoclip • 01:01 Min
Am Mittwoch empfängt der FC Bayern Atalanta Bergamo zum Achtelfinal-Rückspiel. Vorher haben sich Vincent Kompany und Tom Bischof den Fragen der Journalisten gestellt. Der Liveticker zum Nachlesen.
Der FC Bayern geht mit einer außergewöhnlich komfortablen Ausgangslage in das Rückspiel des Champions League-Achtelfinals gegen Atalanta Bergamo.
Das Hinspiel in Italien endete furios. 6:1 fegte der FCB über den vorherigen Gegner von Borussia Dortmund hinweg. Der BVB schied aus.
Die Bayern könnten die deutsche Revanche in der heimischen Allianz Arena perfektionieren.
FC Bayern München: Union-Boss Horst Heldt teilt vor Bundesliga-Duell aus
FC Bayern München: Kehrt Jonas Urbig schon gegen Atalanta Bergamo zurück? So sind die Regeln
Die Mannschaft von Vincent Kompany empfängt die Norditaliener am Mittwoch, den 18. März 2026, um 21 Uhr. Alles andere als der Einzug ins Viertelfinale wäre eine Sensation.
Vorab standen Kompany und Spieler Tom Bischof bei der obligatorischen Pressekonferenz Rede und Antwort. Hier könnt ihr den Liveticker nachlesen.
+++ 16:44 Uhr: Das war es +++
Die PK ist beendet.
+++ 16:42 Uhr: Über seinen heutigen Abend +++
"Von Bergamo kann ich nicht mehr schauen. Wir werden Champions League schauen. Es hängt davon ab, was die Familie entscheidet. Wenn sie Konferenz schauen wollen, dann ist es so."
+++ 16:40 Uhr: Über die vorbelasteten Upamecano und Laimer +++
Spielen beide oder setzen sie aus? "Es ist eine logische Überlegung. In dieser Situation hast du nicht so viel Wahl. Wer würde das nicht überlegen? Wenn sie eine Gelbe bekommen, sind sie gesperrt. Doch falls es notwendig ist, ist es halt so."
+++ 16:38 Uhr: Über das Spiel gegen Bergamo +++
"Wir haben 75.000 Leute, die sich die Mühe geben, zum Spiel zu kommen. Schon deshalb kann man sich nie weniger erlauben. Und: Es ist Bayern München. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, um dieses Momentum zu bekommen. Das musste du bestätigen. Deswegen haben wir nicht zu viel Raum, mit weniger Spannung in das Spiel zu gehen. Wir spielen keine Freundschaftsspiele. Wir haben immer Spannung."
+++ 16:37 Uhr: Über Jamal Musiala +++
"Ich werde mit Julian Nagelsmann telefonieren. Das habe ich mit Absicht noch nicht gemacht, damit ich sagen kann, es ist noch nicht passiert. Wir haben die gleichen Interessen: Wir wollen beide einen fitten Jamal Musiala. Wenn er Top-Leistung für Bayern zeigt, wird er das auch für Deutschland tun. Er wird auf sein Top-Niveau zurückkehren, das ist eine Frage der Zeit. Aber wir haben die gleichen Prioritäten."
+++ 16:36 Uhr: Über Prescott +++
"Er ist ganz ruhig. Aber insgesamt sind wir ein ruhiger Staff. Wenn er spielen muss, bekommt er volle Rückendeckung und Unterstützung. Es wird nie einen jungen Spieler geben, der die Hauptrolle bekommt. Wir haben vollstes Vertrauen."
+++ 16:34 Uhr: Über die Torhüterfrage +++
Natürlich ist es die erste Frage: Wer steht am Mittwoch im Kasten der Bayern? "Ich bin zufrieden, dass Manuel da ist und Jonas trainieren kann. Die Entscheidung wird eine rein medizinische sein. Wenn es so läuft, wie es jetzt läuft, dann steht Urbig im Tor. Wenn nicht, müssen wir eine andere Lösung finden." Die wäre dann Prescott? "Ja", sagte Kompany.
Auch interessant: FC Bayern München: Startelf-Entscheidung bei Jonas Urbig gefallen
+++ 16:33 Uhr: Kompany ist da +++
Weiter gehts, Kompany ist da.
+++ 16:15 Uhr: Es geht mit Kompany weiter +++
Gleich kommt der Cheftrainer.
+++ 16:14 Uhr: Über den nächsten Gegner +++
In welchem Stadion würde er gerne spielen - Bernabeu oder Etihad? "Im Moment sieht es nach Bernabeu aus. Ich bin für beides offen und freue mich auf beide Gegner."
+++ 16:11 Uhr: Über neue Positionen +++
"So erfahren bin ich noch nicht. Linksverteidiger habe ich öfter gespielt, da musste ich mich reinfinden, fühle mich dort aber auch wohl. Rechts war ich schon zweimal, da kann ich viel in die Mitte ziehen, zum Abschluss kommen, das Spiel anders gestalten. Aber ich fühle mich auf allen drei Positionen sehr wohl!"
+++ 16:11 Uhr: Über die erste Saison in der Champions League +++
"Der Unterschied zur Europa League ist, dass es nochmal etwas ganz anderes ist: die Schnelligkeit, die Qualität. Das ist wie beim Training des FC Bayern im Vergleich mit Hoffenheim. Die Champions League war mein Traum, mit den Besten auf dem Platz zu stehen. Und die Hymne ist nochmal einen Tick geiler."
+++ 16:10 Uhr: Über junge Spieler +++
"Am besten ist es, wenn du Leistung bringst. Wenn du geil trainierst, deine Leistung bringst, nehmen die Jungs das wahr. Dann kommt man von allein ins Team rein. Aber auch das Sprechen ist wichtig: Gas geben, sich trauen - das sage ich den noch jüngeren Spielern gern. Und das schätzen die Erfahrenen wie Harry Kane oder Josh Kimmich."
Mehr Videos
ran Fußball
Senegal-Stars wüten nach Titel-Aberkennung: "Schande für Afrika"
Videoclip • 01:46 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: VAR-Ärger gegen Leverkusen - hat der Schiri diesen Elfer übersehen?
Videoclip • 01:24 Min
ran Fußball
Champions League - Fans rösten Vinicius Jr. nach Jubel: "Er ist das Problem"
Videoclip • 02:12 Min
+++ 16:09 Uhr: Über die Nationalmannschaft +++
Macht er sich Hoffnung wegen der WM? "Ich bin mit Julian Nagelsmann im Austausch. Ich lasse mich überraschen und muss auch auf Donnerstag warten."
+++ 16:07 Uhr: Über die Tor-Debatte +++
"Wir machen viele Späße. Ich weiß noch nicht, wer es sein wird. Ich verlasse mich auf jeden Torhüter, auch wenn er jünger ist."
+++ 16:07 Uhr: Position noch offen +++
Er weiß noch nicht, auf welcher Position er gegen Atalanta spielt. "Deswegen muss ich mich überraschen lassen." Über seine Flexibilität: "Wahrscheinlich habe ich mir das ein bisschen antrainiert. Ich habe in Hoffenheim ja auch schon rechts vorn gespielt. Hier war ich Rechtsverteidiger, Linksverteidiger. Das sehe ich jetzt als Chance. Ich helfe, wo ich gebraucht werde."
+++ 16:06 Uhr: Tom Bischof fängt an +++
Es fängt etwas später an. Als Erster ist Tom Bischof an der Reihe.
+++ 15:55 Uhr: Herzlich Willkommen +++
Herzlich Willkommen zum Liveticker. Hier versorgen wir Euch mit den wichtigsten Aussagen aus der Pressekonferenz.
Nächste Livestreams
- Bald verfügbar
Samstag, 21.03. 18:30 • Fussball
Sportschau im Livestream
89 MinBald verfügbar
Samstag, 21.03. 18:30 • Fussball
Sportschau im Livestream
89 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 21.05. 19:50 • Fussball
Bundesliga: Relegation 1-2, Hinspiel
190 MinBald verfügbar
Donnerstag, 21.05. 19:50 • Fussball
Bundesliga: Relegation 1-2, Hinspiel
190 Min
- Bald verfügbar
Dienstag, 26.05. 19:50 • Fussball
Bundesliga: Relegation 2-3, Rückspiel
220 MinBald verfügbar
Dienstag, 26.05. 19:50 • Fussball
Bundesliga: Relegation 2-3, Rückspiel
220 Min
Bergamo vor Mammutaufgabe in München
Schon das erste Duell hatte die Kräfteverhältnisse klar offengelegt. Bayern überrollte Atalanta in Bergamo mit hohem Tempo, aggressivem Pressing und enormer Effizienz. Bereits nach 25 Minuten führten die Münchner mit 3:0, am Ende stand es 6:1. Im Rückspiel mit Kompany aber umbauen. Joshua Kimmich und Michael Olise fehlen gesperrt. Manuel Neuer, Jonas Urbig, Sven Ulreich und Leon Klanac drohen auszufallen. Der 16-jährige Leonard Prescott ist eine ernsthafte Option.
Die Statistik unterstreicht die Münchner Favoritenrolle dennoch. Bayern hat in dieser Champions-League-Saison bereits 28 Tore in neun Spielen erzielt und acht von neun Partien gewonnen.
Noch nie hat sich zudem ein Team in einem europäischen K.-o.-Duell nach einer Hinspiel-Niederlage mit fünf oder mehr Toren Unterschied noch für die nächste Runde qualifiziert. Entsprechend klar ist die Lage vor dem zweiten Vergleich:
Atalanta braucht nicht weniger als ein Fußballwunder.
Mehr Champions League-News
Champions League
FC Bayern vs. Atalanta Bergamo heute live: Champions League im TV, Livestream und im Ticker
Champions League Highlights
UEFA Champions League 2025/26 live: Highlights im Free-TV und Joyn-Livestream
Champions League
Ribery sieht Bayern als "stärkste Mannschaft überhaupt"
Champions League
Champions League 25/26 heute live: TV-Übertragung, Streams, Spielplan, Teams und Ergebnisse - wo läuft welche Partie?
Champions League
Kommentar: Vini, das hast du nicht nötig!
Champions League
Startelf-Entscheidung bei Urbig wohl gefallen