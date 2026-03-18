ran Fußball Bundesliga 1. FC Köln - Kwasniok: "Geht mir alles auf den Sack! Genau so" Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Am Mittwoch empfängt der FC Bayern Atalanta Bergamo zum Achtelfinal-Rückspiel. Vorher haben sich Vincent Kompany und Tom Bischof den Fragen der Journalisten gestellt. Der Liveticker zum Nachlesen.

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+++ 16:44 Uhr: Das war es +++ Die PK ist beendet.

+++ 16:42 Uhr: Über seinen heutigen Abend +++ "Von Bergamo kann ich nicht mehr schauen. Wir werden Champions League schauen. Es hängt davon ab, was die Familie entscheidet. Wenn sie Konferenz schauen wollen, dann ist es so."

+++ 16:40 Uhr: Über die vorbelasteten Upamecano und Laimer +++ Spielen beide oder setzen sie aus? "Es ist eine logische Überlegung. In dieser Situation hast du nicht so viel Wahl. Wer würde das nicht überlegen? Wenn sie eine Gelbe bekommen, sind sie gesperrt. Doch falls es notwendig ist, ist es halt so."

+++ 16:38 Uhr: Über das Spiel gegen Bergamo +++ "Wir haben 75.000 Leute, die sich die Mühe geben, zum Spiel zu kommen. Schon deshalb kann man sich nie weniger erlauben. Und: Es ist Bayern München. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, um dieses Momentum zu bekommen. Das musste du bestätigen. Deswegen haben wir nicht zu viel Raum, mit weniger Spannung in das Spiel zu gehen. Wir spielen keine Freundschaftsspiele. Wir haben immer Spannung."

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+++ 16:37 Uhr: Über Jamal Musiala +++ "Ich werde mit Julian Nagelsmann telefonieren. Das habe ich mit Absicht noch nicht gemacht, damit ich sagen kann, es ist noch nicht passiert. Wir haben die gleichen Interessen: Wir wollen beide einen fitten Jamal Musiala. Wenn er Top-Leistung für Bayern zeigt, wird er das auch für Deutschland tun. Er wird auf sein Top-Niveau zurückkehren, das ist eine Frage der Zeit. Aber wir haben die gleichen Prioritäten."

+++ 16:36 Uhr: Über Prescott +++ "Er ist ganz ruhig. Aber insgesamt sind wir ein ruhiger Staff. Wenn er spielen muss, bekommt er volle Rückendeckung und Unterstützung. Es wird nie einen jungen Spieler geben, der die Hauptrolle bekommt. Wir haben vollstes Vertrauen."

+++ 16:34 Uhr: Über die Torhüterfrage +++ Natürlich ist es die erste Frage: Wer steht am Mittwoch im Kasten der Bayern? "Ich bin zufrieden, dass Manuel da ist und Jonas trainieren kann. Die Entscheidung wird eine rein medizinische sein. Wenn es so läuft, wie es jetzt läuft, dann steht Urbig im Tor. Wenn nicht, müssen wir eine andere Lösung finden." Die wäre dann Prescott? "Ja", sagte Kompany. Auch interessant: FC Bayern München: Startelf-Entscheidung bei Jonas Urbig gefallen

+++ 16:33 Uhr: Kompany ist da +++ Weiter gehts, Kompany ist da.

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+++ 16:15 Uhr: Es geht mit Kompany weiter +++ Gleich kommt der Cheftrainer.

+++ 16:14 Uhr: Über den nächsten Gegner +++ In welchem Stadion würde er gerne spielen - Bernabeu oder Etihad? "Im Moment sieht es nach Bernabeu aus. Ich bin für beides offen und freue mich auf beide Gegner."

+++ 16:11 Uhr: Über neue Positionen +++ "So erfahren bin ich noch nicht. Linksverteidiger habe ich öfter gespielt, da musste ich mich reinfinden, fühle mich dort aber auch wohl. Rechts war ich schon zweimal, da kann ich viel in die Mitte ziehen, zum Abschluss kommen, das Spiel anders gestalten. Aber ich fühle mich auf allen drei Positionen sehr wohl!"

+++ 16:11 Uhr: Über die erste Saison in der Champions League +++ "Der Unterschied zur Europa League ist, dass es nochmal etwas ganz anderes ist: die Schnelligkeit, die Qualität. Das ist wie beim Training des FC Bayern im Vergleich mit Hoffenheim. Die Champions League war mein Traum, mit den Besten auf dem Platz zu stehen. Und die Hymne ist nochmal einen Tick geiler."

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+++ 16:10 Uhr: Über junge Spieler +++ "Am besten ist es, wenn du Leistung bringst. Wenn du geil trainierst, deine Leistung bringst, nehmen die Jungs das wahr. Dann kommt man von allein ins Team rein. Aber auch das Sprechen ist wichtig: Gas geben, sich trauen - das sage ich den noch jüngeren Spielern gern. Und das schätzen die Erfahrenen wie Harry Kane oder Josh Kimmich."

+++ 16:09 Uhr: Über die Nationalmannschaft +++ Macht er sich Hoffnung wegen der WM? "Ich bin mit Julian Nagelsmann im Austausch. Ich lasse mich überraschen und muss auch auf Donnerstag warten."

+++ 16:07 Uhr: Über die Tor-Debatte +++ "Wir machen viele Späße. Ich weiß noch nicht, wer es sein wird. Ich verlasse mich auf jeden Torhüter, auch wenn er jünger ist."

+++ 16:07 Uhr: Position noch offen +++ Er weiß noch nicht, auf welcher Position er gegen Atalanta spielt. "Deswegen muss ich mich überraschen lassen." Über seine Flexibilität: "Wahrscheinlich habe ich mir das ein bisschen antrainiert. Ich habe in Hoffenheim ja auch schon rechts vorn gespielt. Hier war ich Rechtsverteidiger, Linksverteidiger. Das sehe ich jetzt als Chance. Ich helfe, wo ich gebraucht werde."

+++ 16:06 Uhr: Tom Bischof fängt an +++ Es fängt etwas später an. Als Erster ist Tom Bischof an der Reihe.

+++ 15:55 Uhr: Herzlich Willkommen +++ Herzlich Willkommen zum Liveticker. Hier versorgen wir Euch mit den wichtigsten Aussagen aus der Pressekonferenz.

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