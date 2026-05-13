Besonderer Verkauf bei den Pittsburgh Steelers: Fans können alte Sitze aus dem Stadion des NFL-Teams erwerben.

Dieses Andenken dürfte sich sicher der ein oder andere Fan gerne in die eigenen vier Wände stellen, auch wenn es alles andere als günstig ist.

25 Jahre nach der Eröffnung des Stadions der Pittsburgh Steelers werden unzählige Sitze des Freiluftstadions ausgetauscht – und die alten Sitze stehen für die Fans zum Verkauf.

Von 2001 bis 2022 spielten die Steelers im Heinz Field, seitdem trägt das Stadion den Namen Acrisure Stadium. Erworben werden können laut "WPXI" nun rund 22.000 Sitze aus den Bereichen "Upper Level East", "Upper Level West" und "North Club".

Ein einzelner Sitz kostet dabei 399 US-Dollar, umgerechnet rund 338 Euro. Ein Sitzpaar ist für 599 Dollar zu erwerben. Eine etwas günstigere Option sind einzelne Rückenlehnen für 199 Dollar, Sitzflächen gibt es für 149 Dollar zu kaufen. Die Sitze sind dabei gelb oder grau.