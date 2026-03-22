NFL: 70-Yards-Field-Goal! Irre Kicker-Show beim Pro Day

Beim Pro Day in San Antonio sorgt ein Kicker für Aufsehen, den niemand auf dem Zettel hat. Jaffer Murphy beeindruckt mit athletischen Werten wie ein Cornerback und scheint nun eine reelle NFL-Chance zu haben.

Kicker spielen beim Football eine entscheidende Rolle und sorgen oft für den Sieg. Dennoch werden sie häufig wie Spieler zweiter Klasse behandelt, da sie im Grunde ein völlig anderes Spiel spielen als ihre Teamkollegen.

Vor allem athletisch fallen Kicker im Vergleich zu ihren muskelbepackten Mitspielern oft ab. Umso bemerkenswerter ist die Show, die Jaffer Murphy in dieser Woche beim Pro Day in San Antonio ablieferte. Murphy verwandelte ein Field Goal aus 70 Yards – und das trotz Seitenwinds.

Insgesamt verwandelte er zwölf von 13 Versuchen. Fast noch beeindruckender: Murphy absolvierte den 40-Yard-Dash in 4,5 Sekunden, beim Vertical Jump brachte er es auf 114 Zentimeter. Das sind Werte, die eher denen von Cornerbacks, Safeties oder sogar Receivern entsprechen.

Ein so athletischer Kicker hat sich schon lange nicht mehr präsentiert – vielleicht sogar noch nie. Berichten zufolge verfolgten Scouts von 18 NFL-Teams die Vorstellung von Murphy, jeder einzelne von ihnen soll im Anschluss das Gespräch mit ihm gesucht haben.