Jaffer Murphy beeindruckt mit seiner Athletik
NFL: 70-Yards-Field-Goal! Irre Kicker-Show beim Pro Day
Veröffentlicht:von Christian Stüwe
NFL
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Videoclip • 01:20 Min
Beim Pro Day in San Antonio sorgt ein Kicker für Aufsehen, den niemand auf dem Zettel hat. Jaffer Murphy beeindruckt mit athletischen Werten wie ein Cornerback und scheint nun eine reelle NFL-Chance zu haben.
Kicker spielen beim Football eine entscheidende Rolle und sorgen oft für den Sieg. Dennoch werden sie häufig wie Spieler zweiter Klasse behandelt, da sie im Grunde ein völlig anderes Spiel spielen als ihre Teamkollegen.
Vor allem athletisch fallen Kicker im Vergleich zu ihren muskelbepackten Mitspielern oft ab. Umso bemerkenswerter ist die Show, die Jaffer Murphy in dieser Woche beim Pro Day in San Antonio ablieferte. Murphy verwandelte ein Field Goal aus 70 Yards – und das trotz Seitenwinds.
Insgesamt verwandelte er zwölf von 13 Versuchen. Fast noch beeindruckender: Murphy absolvierte den 40-Yard-Dash in 4,5 Sekunden, beim Vertical Jump brachte er es auf 114 Zentimeter. Das sind Werte, die eher denen von Cornerbacks, Safeties oder sogar Receivern entsprechen.
Ein so athletischer Kicker hat sich schon lange nicht mehr präsentiert – vielleicht sogar noch nie. Berichten zufolge verfolgten Scouts von 18 NFL-Teams die Vorstellung von Murphy, jeder einzelne von ihnen soll im Anschluss das Gespräch mit ihm gesucht haben.
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Jaffer Murphy: Vom Fußballplatz zum Football-Kicker
Zuvor hatte den 24-Jährigen niemand so richtig auf dem Zettel. Bei den Roadrunners, dem Football-Team der University of Texas at San Antonio (UTSA), kam Murphy primär als Kickoff-Spezialist zum Einsatz und spielte nebenbei Fußball auf College-Level.
Field Goals schoss er in der vergangenen Saison keine, lediglich einen Extrapunkt-Versuch unternahm er. Die Idee, fest auf die Position des Kickers umzuschulen, ist also noch relativ frisch.
Der Athlet, dessen Name selbst den meisten College-Football-Fans bislang unbekannt gewesen sein dürfte, scheint nun eine reelle Chance auf einen Vertrag in der NFL zu haben.
Dass Murphy tatsächlich gedraftet wird, gilt zwar nach wie vor als unwahrscheinlich. Aber als "Undrafted Free Agent" dürfte der athletische Newcomer durchaus begehrt sein. Denn welches Team hätte nicht gerne einen Kicker im Kader, der ein 70-Yard-Field-Goal in den Beinen hat?