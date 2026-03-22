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NFL - Odell Beckham Jr. hofft auf Comeback bei New York Giants: "Wenn ich diese Chance bekomme ..."
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:20 Min
Kommt es zu einer spektakulären NFL-Rückkehr? Odell Beckham Jr. würde sich genau das wünschen.
Odell Beckham Jr. gibt die Hoffnung nicht auf. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit für ein Comeback in der NFL eher gering ist.
Denn die Fakten sprechen Bände.
Der Wide Receiver kam 2024 bei den Miami Dolphins in neun Einsätzen auf neun Catches für 55 Yards. Seitdem ist er jedoch ohne Team. Hinzu kommt eine Sperre wegen Dopings in der vergangenen Saison.
Der 33-Jährige will trotzdem noch einmal durchstarten. Seinen Aufrtritt beim Flag Football Classic sieht er in dem Zusammenhang als eine Art Startschuss.
"Ich freue mich darauf, hoffentlich in diesem Jahr die Chance zu bekommen, zu spielen und dass das sozusagen erst der Anfang ist", sagte Beckham in einem Interview mit Kay Adams.
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Beckham betonte zudem, dass er sich eine Rückkehr zu den New York Giants gut vorstellen könne.
Auf die Giants und Quarterback Jaxson Dart angesprochen, erklärte er: "Lustig, dass du das sagst, das klingt großartig", meinte Beckham. "Wenn sich diese Möglichkeit ergibt, würde ich das sehr gerne machen. Darüber würde ich mich wirklich freuen. Er ist ein guter Typ, jung, tanzt gern – das gefällt mir. Sieht so aus, als hätte er Spaß am Spiel. Wenn ich diese Chance bekomme …"
Beckham wurde von den Giants 2014 im Draft an zwölfter Stelle ausgewählt. Nach unter anderem drei Pro-Bowl-Nominierungen ging er per Trade zu den Cleveland Browns.
Den größten Erfolg feierte er mit den Los Angeles Rams, mit denen er in der Saison 2021 den Super Bowl gewann. In dem Spiel zog er sich einen Kreuzbandriss zu und spielte schließlich noch 2023 für die Baltimore Ravens und 2024 für die Dolphins.