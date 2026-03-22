Jake Paul in der NFL? Vikings-Star hat große Zweifel

Kommt es zu einer spektakulären NFL-Rückkehr? Odell Beckham Jr. würde sich genau das wünschen.

Odell Beckham Jr. gibt die Hoffnung nicht auf. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit für ein Comeback in der NFL eher gering ist.

Denn die Fakten sprechen Bände.

Der Wide Receiver kam 2024 bei den Miami Dolphins in neun Einsätzen auf neun Catches für 55 Yards. Seitdem ist er jedoch ohne Team. Hinzu kommt eine Sperre wegen Dopings in der vergangenen Saison.

Der 33-Jährige will trotzdem noch einmal durchstarten. Seinen Aufrtritt beim Flag Football Classic sieht er in dem Zusammenhang als eine Art Startschuss.

"Ich freue mich darauf, hoffentlich in diesem Jahr die Chance zu bekommen, zu spielen und dass das sozusagen erst der Anfang ist", sagte Beckham in einem Interview mit Kay Adams.