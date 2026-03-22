NFL – Cam Skattebo von den New York Giants rudert nach Skandal-Aussagen zurück

NFL NFL: Cam Skattebo zeigt seine Horror-Schulter Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Da hat Cam Skattebo ordentlich daneben gelegen: Nach geschmacklosen Aussagen hat er sich jetzt bei Instagram geäußert.

Cam Skattebo hat zuletzt für jede Menge Wirbel gesorgt. Im Podcast "Bring the Juice" hatte der Running Back der New York Giants behauptet, CTE sei nicht real und lediglich eine "Ausrede". Außerdem bezeichnete er Asthma als "fake". Es verwundert nicht, dass die Reaktionen darauf kritisch waren. So kritisch, dass Skattebo nun ein Statement auf Instagram veröffentlichte.

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"Ich habe vor Kurzem ein Interview gegeben und dabei einen Moment gehabt, in dem ich die falsche Entscheidung getroffen habe. Das führte dazu, dass ich einen geschmacklosen Witz über CTE und Asthma gemacht habe", schrieb Skattebo in dem Post. "Es war nie meine Absicht, die Ernsthaftigkeit von Kopfverletzungen oder Asthma herunterzuspielen. Ich entschuldige mich aufrichtig bei allen, die sich durch meine Aussagen verletzt gefühlt haben, und versichere, dass ich in Zukunft achtsamer und respektvoller sein werde", schrieb er weiter.

Cam Skattebo: Shootingstar der New York Giants Skattebo war neben Quarterback Jaxson Dart die Entdeckung der vergangenen Giants-Saison. Er kam in acht Spielen auf 410 Rushing Yards und fünf Touchdowns. Zudem verbuchte er 24 Receptions für 207 Yards sowie zwei weitere Touchdowns. Im Oktober 2025 beendete eine schwere Sprunggelenksverletzung seine starke Rookie-Saison aber vorzeitig.

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