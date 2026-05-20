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Nur der Dienstag ist frei: Der kuriose NFL-Spielplan der Seattle Seahawks
Aktualisiert:von ran.de
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NFL: Spielplan-Veröffentlich im Simpsons-Style! Colts am Kochen
Videoclip • 04:05 Min
Die Seattle Seahawks haben in der kommenden Saison einen ganz besonderen Spielplan: Ein Ausdruck der Entwicklung in der NFL.
Mehr und mehr verlegt die NFL ihre Spiele von Sonntag hin zu anderen Wochentagen, an denen TV-Sender und Streaming-Plattformen mehr Geld dafür bezahlen. In der kommenden Saison verköpert kein Team diesen Trend besser als die Seattle Seahawks.
Die Franchise spielt in der nächsten Spielzeit an jedem Wochentag – außer dienstags. Der so besondere Spielplan startet dabei bereits mit dem ersten Spiel außergewöhnlich.
Als aktueller Super-Bowl-Sieger eröffnen die Seahawks die neue Saison. Und anstatt – wie zuvor üblich – an einem Donnerstagabend zu spielen, startet die neue Spielzeit am Mittwoch, den 9. September. Gegner im Lumen Field in Seattle sind dann übrigens die New England Patriots, es kommt also zu einem Super-Bowl-Rematch.
Der restliche Spielplan des Teams umfasst zehn Spiele an Sonntagen, ein Spiel am Donnerstagabend, zwei Spiele am Montagabend, ein Spiel am Samstag in Woche 15 sowie ein Spiel an Weihnachten, das in diesem Jahr auf einen Freitag fällt.
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Seahawks folgen Chiefs nach
Nicht terminiert ist aktuell nur das 18. und letzte Spiel, es steigt entweder an einem Samstag oder an einem Sonntag.
Übrigens: Das einzige andere Team in der NFL-Geschichte, das an sechs verschiedenen Wochentagen spielte, waren die Kansas City Chiefs im Jahr 2024.
Sie waren damals ebenfalls der aktuelle NFL-Champion und spielten, genau wie Seattle jetzt, an jedem Tag außer am Dienstag.
Bislang gibt es noch keine Franchise, die in einer Saison an allen Wochentagen ran musste.
Seattles Wochenplan im Überblick
Montag:
8. Spieltag: vs Chicago Bears
13. Spieltag: vs Dallas Cowboys
Mittwoch:
1. Spieltag: vs New England Patriots
Donnerstag:
6. Spieltag: at Denver Broncos
Freitag:
16. Spieltag: vs Los Angeles Rams
Samstag:
15. Spieltag: at Philadelphia Eagles
Sonntag:
2. Spieltag: at Arizona Cardinals
3. Spieltag: at Washington Commanders
4. Spieltag: vs Los Angeles Chargers
5. Spieltag: vs San Francisco 49ers
7. Spieltag: vs Kansas City Chiefs
9. Spieltag: vs Arizona Cardinals
10. Spieltag: at Las Vegas Raiders
12. Spieltag: at San Francisco 49ers
14. Spieltag: at New York Giants
17. Spieltag: at Carolina Panthers
noch offen:
18. Spieltag: at Los Angeles
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