NFL NFL: Tom Brady flext mit Millionen-Uhr Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Die NFL veröffentlicht nach und nach den Spielplan für die kommende Saison. Hier bekommt ihr alle News dazu im Liveticker.

Am 9. September 2026 wird die neue NFL-Saison eröffnet. ran präsentiert alle News zum Spielplan, der in den kommenden Tagen komplett veröffentlicht werden soll.

+++ 12. Mai, 22:51 Uhr: Erstes Europa-Spiel steht fest +++ Jetzt steht auch die erste Paarung auf europäischem Boden! Im diesjährigen Madrid-Spiel treffen die Cincinnati Bengals auf die Atlanta Falcons. Dass die Falcons dabei das Heim-Team sein werden, stand schon länger fest - jetzt ist aber auch der Gegner bekannt. Die Teams werden am 8. November um 15:30 Uhr im Bernabeu Stadion aufeinandertreffen.

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+++ 12. Mai, 13:45 Uhr: Erstes Monday-Night-Game fix +++ Im ersten Monday-Night-Game der Saison werden die Denver Broncos und die Kansas City Chiefs aufeinandertreffen. Das berichtet NFL-Insider Adam Schefter. Die Partie wird am 14. September gespielt. Einzig der Austragungsort ist noch nicht bekannt, da die NFL den Spielplan noch nicht finalisiert hat.

+++ 12. Mai, 10:30 Uhr: Buffalo Bills weihen neues Stadion gegen die Detroit Lions ein +++ Fest steht auch schon, dass die Buffalo Bills ihr neues Stadion am 2. Spieltag gegen die Detroit Lions einweihen werden. Passend läuft das Spiel zur Prime Time im Rahmen von Thursday Night Football. NFL: Chris Boswell wird Rekordverdiener unter den Kickern Das neue Highmark Stadium kostet über 2,1 Milliarden Dollar und bietet Platz für 63.000 Zuschauer. Damit fallen die Bills auch als möglicher Lions-Gegner für das diesjährige Munich Game weg. Zwar hat Detroit in Deutschland offiziell ein Heimspiel, im Vorfeld wurde aber bereits darüber spekuliert, dass die NFL das Heimrecht für dieses eine Spiel quasi aussetzen könnte.

+++ 12. Mai, 7:30 Uhr: Kracher an Thanksgiving zwischen Dallas Cowboys und Philadelphia Eagles +++ An Thanksgiving erwartet uns in diesem Jahr mal wieder ein echter Kracher. Die Dallas Cowboys empfangen zu ihrem traditionellen Thanksgiving-Heimspiel die Philadelphia Eagles. Die Partie ist eine von zwei Nachmittagsspielen, dazu wird es wie gewohnt auch ein Spiel am Abend geben. Welche Teams spielen, ist aber noch nicht bekannt. Zur Erinnerung: Im Vorjahr stellte das Spiel zwischen den Cowboys und Kansas City Chiefs mit 57,2 Millionen Zuschauern einen neuen Rekord für ein Regular-Season-Spiel auf.

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