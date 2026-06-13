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WM 2026: NFL-Stars plädieren für Rasenplätze im American Football
Veröffentlicht:von ran.joyn.de
NFL
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Videoclip • 05:06 Min
George Kittle von den San Francisco 49ers plädiert nach seinen Eindrücken von der Fußball-WM auch in der NFL für Rasenplätze.
Nach seinen Beobachtungen der US-Fußballnationalmannschaft im Auftaktspiel der Fußball-WM 2026 gegen Paraguay (4:1) hat NFL-Star George Kittle auch in seiner Sportart für klassische Rasenplätze plädiert.
"Auch auf Sofis Spielfeld sieht dieser Rasen toll aus … ich frage mich, ob wir den die ganze Saison über haben könnten", schrieb der NFL-Profi der San Francisco 49ers auf "X".
In der Saison 2025 zog sich Kittle in der Wild-Card-Round der Playoffs im Lincoln Financial Field einen Achillessehnenriss zu. Dort ist der Untergrund eine Kombination aus Natur- und Kunstrasen.
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Schon längere Zeit Diskussion um Naturrasen in der NFL
Für die Fußball-WM wurde unter anderem im Lincoln Financial Field der Rasen ausgetauscht, es wird auf klassischem Naturrasen gespielt.
Außerdem ist Kittle bei weitem nicht der einzige NFL-Profi, der sich für einen Wechsel von Kunst- auf Naturrasen ausspricht. "Ich gehe jetzt in mein zehntes Profijahr und kann mit voller Überzeugung sagen, dass sich Naturrasen viel besser anfühlt als Kunstrasen", sagte Jermaine Eluemunor bei "NBC News".
"Dass das MetLife Stadium jetzt Naturrasen bekommt, ist natürlich super für die FIFA und die Weltmeisterschaft. Es ist eine der größten Bühnen der Welt, aber gleichzeitig ist die NFL insgesamt eines der profitabelsten Unternehmen der Welt. Man sollte also meinen, dass wir Spieler bei der Wahl der Spielfelder, auf denen wir spielen, mitreden dürften", ergänzte der Offensive Lineman der New York Giants.
Laut der NFL-Spielergewerkschaft sollen laut einer Umfrage sogar 92 Prozent der Spieler Naturrasen bevorzugen.
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