WM 2026: NFL-Stars plädieren für Rasenplätze im American Football

NFL NFL: Fan-Zoff und Tiger-Shooting! So verrückt ist Baker Mayfield Videoclip • 05:06 Min Link kopieren Teilen

George Kittle von den San Francisco 49ers plädiert nach seinen Eindrücken von der Fußball-WM auch in der NFL für Rasenplätze.

Nach seinen Beobachtungen der US-Fußballnationalmannschaft im Auftaktspiel der Fußball-WM 2026 gegen Paraguay (4:1) hat NFL-Star George Kittle auch in seiner Sportart für klassische Rasenplätze plädiert. "Auch auf Sofis Spielfeld sieht dieser Rasen toll aus … ich frage mich, ob wir den die ganze Saison über haben könnten", schrieb der NFL-Profi der San Francisco 49ers auf "X". Seattle Seahawks: Anzeichen auf zeitnahen Verkauf verdichten sich wohl In der Saison 2025 zog sich Kittle in der Wild-Card-Round der Playoffs im Lincoln Financial Field einen Achillessehnenriss zu. Dort ist der Untergrund eine Kombination aus Natur- und Kunstrasen.

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