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NFL - Seattle Seahawks: Anzeichen auf zeitnahen Verkauf verdichten sich wohl
Veröffentlicht:von ran.joyn.de
NFL
NFL: Seattle Seahawks staunen über SB-Ringe - es funkelt und glitzert!
Videoclip • 01:39 Min
Rund um den angestrebten Verkauf des amtierenden Super-Bowl-Siegers Seattle Seahawks gibt es nun wohl neue Informationen.
Beim amtierenden Super-Bowl-Sieger Seattle Seahawks haben die Spieler am Donnerstagabend ihre Championship-Ringe erhalten.
Bis zu Beginn der neuen Saison 2026 könnten sie auch noch einen neuen "Boss" bekommen. Wie "Pro Football Talk" berichtet, soll der Verkauf der Seahawks möglicherweise schon bis zum Beginn der neuen Spielzeit abgeschlossen sein.
Damit könnte ein möglicher neuer Besitzer bereits zum Auftakt der Saison am 9. September bei der Partie gegen die New England Patriots seinen Einstand geben. Unklar ist hingegen, wer der neue Besitzer der Seattle Seahawks werden könnte.
NFL: Seattle Seahawks gehen an den Höchstbietenden
Gemäß den Bestimmungen aus dem Nachlass des verstorbenen Paul Allen geht das Team an den Höchstbietenden. Auch die Owner der anderen Teams, die einem Verkauf zustimmen müssen, haben großes Interesse daran, dass die Seahawks zu einem möglichst hohen Preis verkauft werden.
Denn jeder Verkauf einer Franchise bildet die Grundlage für den nächsten. Heißt: Je höher der Wert eines Teams, desto höher der Wert aller Teams.
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