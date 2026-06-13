Rund um den angestrebten Verkauf des amtierenden Super-Bowl-Siegers Seattle Seahawks gibt es nun wohl neue Informationen.

Beim amtierenden Super-Bowl-Sieger Seattle Seahawks haben die Spieler am Donnerstagabend ihre Championship-Ringe erhalten.

Bis zu Beginn der neuen Saison 2026 könnten sie auch noch einen neuen "Boss" bekommen. Wie "Pro Football Talk" berichtet, soll der Verkauf der Seahawks möglicherweise schon bis zum Beginn der neuen Spielzeit abgeschlossen sein.

Damit könnte ein möglicher neuer Besitzer bereits zum Auftakt der Saison am 9. September bei der Partie gegen die New England Patriots seinen Einstand geben. Unklar ist hingegen, wer der neue Besitzer der Seattle Seahawks werden könnte.