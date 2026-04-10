ran NBA Basketball NBA: Liebes-Aus bei Luka Doncic - Superstar droht Sorgerecht-Streit Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

2025 wurde Luka Doncic von den Dallas Mavericks unter anderem für Anthony Davis zu den Los Angeles Lakers getradet. Ein Deal, der vor allem in Dallas für Aufruhr sorgte.

Im Februar 2025 kam es in der NBA zu dem wohl spektakulärsten Trade der jüngeren Geschichte. Nowitzki-Nachfolger Luka Doncic wurde von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers getradet. Die Mavericks bekamen im Gegenzug den erfahrenen Anthony Davis. Dieser war von dem Deal wenig begeistert und wurde - wie auch die Fans - überrascht. Im Podcast "The Draymond Green Show" mit NBA-Star Draymond Green als Host enthüllte Davis nun seine Sicht der Dinge: "Niemand hat mir etwas gesagt. Ich wurde komplett überrascht."

- Anzeige -

- Anzeige -

Doncic-Trade: Davis konnte es selbst nicht glauben Als der damalige Mavericks-Manager Nico Harrison ihn anrief, konnte Davis es kaum glauben und hielt es zuerst für einen Scherz: "Er meinte: 'Ich habe dir gesagt, ich hole dich irgendwann.'" Davis reagierte nur mit einem "Hä?", legte auf und rief sofort Lakers-Manager Rob Pelinka an. Richtig begriffen habe er es aber erst, als die Nachricht auch durch die Medienlandschaft viral ging. Sportlich konnte der NBA-Sieger von 2020 die Entscheidung nachvollziehen, war aber trotzdem sehr enttäuscht. Verbrachte er doch insgesamt fünfeinhalb Jahre in Los Angeles. "Auch wenn ich es aus meiner Sicht nicht richtig verstanden habe, habe ich es dennoch verstanden, denn Luka ist eben Luka. Man sieht ja, was er kann. Ich komme aber immer noch nicht darüber hinweg, denn ich hätte deutlich mehr Respekt verdient", legte er weiter nach.