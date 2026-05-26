Endstation für die Cavaliers: Cleveland scheitert in den NBA-Playoffs an den bärenstarken New York Knicks.

Für Basketball-Weltmeister Dennis Schröder ist der Traum vom Titel in der NBA geplatzt. Die Cleveland Cavaliers verloren auch das vierte Spiel der Conference Finals gegen die New York Knicks mit 93:130 und kassierten in der Best-of-seven-Serie einen "Sweep" (0:4). Nationalmannschaftskapitän Schröder fehlte aufgrund einer Krankheit.

Die Knicks zogen derweil in ihr erstes Finale seit 1999 ein, den Titel gewannen sie zuletzt 1973. Schröders Landsmann Ariel Hukporti kam in fast acht Minuten Spielzeit auf zwei Punkte, fünf Rebounds und einen Assist.

Für die Mannschaft des deutschen Centers war es der elfte Sieg in Serie in den Playoffs, im Finale wartet nun entweder Titelverteidiger Oklahoma City Thunder mit Isaiah Hartenstein oder Superstar Victor Wembanyama und die San Antonio Spurs (Playoff-Stand: 2:2).

Bester Werfer für New York war Karl-Anthony Towns mit 19 Punkten.