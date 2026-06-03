NBA Finale
NBA: Bürgermeister von New York unterschreibt Diskret um Schlafenszeit für Kinder bei den NBA-Finales aufzuheben
Veröffentlicht:von Anne Malin
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Videoclip • 06:43 Min • Ab 12
Die New York Knicks stehen zum ersten Mal seit 1999 wieder in den NBA-Finales. Der New Yorker Oberbürgermeister Zohran Mamdani hat im Zuge dessen eine Vertonung unterzeichnet, mit der die Schlafenszeiten für Kinder während der Meisterschaftsserie aufgehoben werden.
Der New-York-Oberbürgermeister Mamdani hat zusammen mit jungen Knicks-Fans eine scherzhafte Verordnung unterschrieben, die jungen Kindern erlaubt, bei den Finalspielen so lange wie nötig aufbleiben zu dürfen.
"Als Bürgermeister ist man gezwungen, viele schwierige Entscheidungen zu treffen“, schrieb Mamdani auf der Kurznachrichtenplattform "X": "Diese hier gehörte nicht dazu. Go, Knicks!"
Unterschrieben wurde das Dokument von dem Bürgermeister selbst und den Handabdrücken mehrerer junger Fans. "In Anbetracht dessen, dass es für alle New Yorker jeden Alters wichtig ist, die Knicks auf ihrem Weg zum Meistertitel zu unterstützen und in Anbetracht dessen, dass die Schlafenszeit die Süßesten New Yorker nicht daran hindern sollte, die Knicks anzufeuern" ordnet Mamdani an, dass die normalen Bettgehzeiten nicht gelten sollen.
New York Knicks: Erste NBA-Finales in 27 Jahren
Jedes Finalspiel beginnt um 20:30 Uhr New Yorker Zeit, was für Kinder, die am nächsten Tag Schule haben, zu spät sein könnte. Das Diskret, das in der inoffiziellen Schriftart "Comic Sans" verfasst ist, umfasst zwei weitere Paragraphen:
"§2. Go New York Go New York Go"
"§3. Diese Anordnung tritt sofort in Kraft und bleibt so lange gültig, bis die Knicks diesen historischen Meisterschaftslauf abgeschlossen – und hoffentlich gewonnen – haben."
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Das erste Spiel zwischen den Knicks und den San Antonio Spurs findet am Mittwoch in San Antonio statt. Sollte die Serie nach vier Spielen beendet sein, würde die Regelung nach zehn Tagen, also am 10. Juni, auslaufen.
Sollte die Serie über die volle Distanz gehen, ist das siebte Spiel für den 19. Juni angesetzt, was den Kindern knapp drei Wochen Zeit geben würde, bis in die frühen Morgenstunden aufzubleiben.
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