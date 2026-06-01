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NBA - Neuer Coach für Franz Wagner: Sean Sweeney übernimmt Orlando Magic
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:29 Min
Der deutsche Welt- und Europameister Franz Wagner bekommt mit Sean Sweeney einen neuen Cheftrainer bei NBA-Franchise Orlando Magic.
Welt- und Europameister Franz Wagner wird bei Orlando Magic künftig von Sean Sweeney trainiert.
Die Basketball-Franchise aus Florida ernannte den 41-Jährigen am Montag offiziell zum Nachfolger des entlassenen Jamahl Mosley. Sweeney arbeitete bislang als stellvertretender Cheftrainer des aktuellen Finalisten San Antonio Spurs, zuvor war er in der NBA bereits als Assistenzcoach der Dallas Mavericks, der Detroit Pistons, der Milwaukee Bucks und der Brooklyn Nets tätig.
"Sean bringt eine enorme Arbeitsmoral und eine hohe Intensität mit, die den Ton für alles setzen, was er tut", sagte Jeff Weltman, Präsident für Basketball bei den Magic: "Seans Liebe zum Detail und seine Fähigkeit, das Spiel zu vermitteln und zu lehren, stechen deutlich hervor. Er ist von Wettbewerbsgeist und Verantwortungsbewusstsein geprägt und verfolgt gleichzeitig einen modernen, kreativen Ansatz beim Coaching."
Orlando Magic: Sweeney 16. Cheftrainer der Franchise-Historie
Sweeney ist der 16. Cheftrainer der Klubgeschichte und wird neben Franz Wagner in Orlando auch Europameister Tristan da Silva coachen.
Die Zukunft von Moritz Wagner ist derweil noch ungewiss, sein Vertrag bei Magic läuft im Sommer aus. Orlando war in der ersten Playoff-Runde an den Detroit Pistons gescheitert, Coach Mosley musste daraufhin nach fünf Jahren und trotz eines Vertrages bis 2028 vorzeitig gehen.
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