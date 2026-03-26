NBA: Cleveland Cavaliers verlieren und erhöhen Druck auf Orlando Magic - Luka Doncic liefert wieder

Die Siegesserie der Cleveland Cavaliers ist beendet. Das tut auch den Orlando Magic weh. Die Oklahoma City Thunder müssen ebenfalls ihre Erfolgsserie ad acta legen.

Nach zuletzt vier Siegen haben die Cleveland Cavaliers mit dem Dennis Schröder wieder verloren. Die Cavs unterlagen vor heimischem Publikum den Miami Heat 103:120, Nationalmannschaftskapitän Schröder kam von der Bank auf vier Punkte und sechs Assists.

Cleveland, das bereits vorzeitig für die Playoffs qualifiziert ist, rangiert weiterhin auf Platz vier der Eastern Conference. Miami kletterte derweil auf den achten Platz und verdrängte im spannenden Playoff-Rennen damit Orlando Magic mit den Wagner-Brüdern und Tristan da Silva auf Rang zehn.

Weil auch die anderen unmittelbaren Konkurrenten gewannen, beträgt der Rückstand von Orlando nun schon drei Siege auf die Top sechs, die sich direkt das Ticket für die Postseason sichern.

Den kriselnden Magic, die zuletzt sechs Niederlagen einstecken mussten, droht mehr denn je der Umweg über die ungeliebten Play-ins, für die sich die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn qualifizieren.