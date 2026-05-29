Bundesliga: RB Leipzig schmeißt hunderte Dauerkarten-Inhaber raus

RB Leipzig greift durch: Der Bundesligist entzieht mehreren hundert Fans ihre Dauerkarte - weil sie nicht zu den Spielen kamen.

Wer sein Ticket nicht nutzt, verliert es. RB Leipzig macht beim Thema Mindestnutzung Ernst und entzieht zur Saison 2026/27 rund 700 Dauerkarteninhabern ihr Abo, weil sie schlicht zu selten in der Red Bull Arena aufgetaucht sind.

Wer eine Dauerkarte bei RB Leipzig hält, muss mindestens zehn Bundesliga-Heimspiele pro Saison besuchen. Wer das nicht schafft, riskiert den Entzug. Nach aktuellen Angaben der "Bild" sind rund 700 Fans von dieser Regelung betroffen.

Dabei gilt: Als besuchtes Spiel zählt, wenn man selbst im Stadion war oder das Ticket über die offizielle Ticket-App direkt an eine andere Person weitergeleitet hat. Wer seine Karte also an Freunde oder Familie abgibt, ist auf der sicheren Seite.