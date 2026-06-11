Nach einem Comeback für die Ewigkeit mit dramatischem Ende stehen die New York Knicks dicht vor dem dritten NBA-Titel. Die Promis im Madison Square Garden gerieten in Ekstase.

Taylor Swift hüpfte aufgeregt am Spielfeldrand, Adam Sandler klatschte ungläubig in die Hände, John McEnroe strich staunend über seine Kappe. Stars und Sternchen waren in Ekstase, nachdem OG Anunoby ein wahnsinniges Comeback der New York Knicks gekrönt und das Wunder von Manhattan vollendet hatte. 1,2 Sekunden vor Schluss brachte der Brite den Madison Square Garden mit seinem Tip-in zum Beben, der dritte NBA-Titel ist ganz nah.

Nach einem dramatischen 107:106 gegen die San Antonio Spurs heißt es in der Finalserie der Basketball-Profiliga 3:1, New York hat nun drei Chancen, erstmals seit 1973 auf den Thron zu steigen. Doch der Weg dorthin war zermürbend, kostete die leidgeprüften Fans Nerven.

Denn es lief wenig bei den Knicks in der ersten Hälfte, und als nach der Pause gut zwei Minuten gespielt waren, stand es 52:81. Nie zuvor hatte ein Team in den NBA-Finals einen Rückstand von 29 Punkten noch wettgemacht, bis zu dieser magischen Nacht im MSG mit einer Rekord-Aufholjagd samt kinoreifem Schlusspunkt.

5,7 Sekunden Restspielzeit zeigt die Uhr, 105:106 steht auf der Anzeige, OG Anunoby wirft nach einer Auszeit ein, er gibt den Ball Starspieler Jalen Brunson, doch der setzt seinen Dreierversuch auf den Ring. Anunoby reagiert am schnellsten, fliegt durch die Zone und tippt den Basketball mit den Fingerspitzen durch den Ring - dann rastet das Publikum aus.