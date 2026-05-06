NBA-Playoffs: Oklahoma City Thunder holen Auftaktsieg gegen die Los Angeles Lakers

OKC Thunder hat das erste Spiel der Serie gegen die Los Angeles Lakers hoch gewonnen. Für die Cleveland Cavaliers lief es dagegen nicht gut.

Titelverteidiger Oklahoma City Thunder um den deutschen Isaiah Hartenstein ist zum Start ins Viertelfinale der NBA-Playoffs seiner Favoritenrolle gerecht geworden.

Gegen LeBron James und die Los Angeles Lakers gewann der amtierende Meister in der Nacht zum Mittwoch Spiel eins der Conference Semifinals mit 108:90. Hartenstein legte acht Punkte und neun Rebounds auf, Maximilian Kleber kam bei den Lakers nicht zum Einsatz.

Bester Werfer bei OKC war Chet Holmgren mit einem Double-Double aus 24 Punkten und zwölf Rebounds, erfolgreichster Schütze der Partie war James mit 27 Zählern.

Der 41-Jährige trug die Lakers in Abwesenheit ihres verletzten Superstars Luka Doncic einmal mehr auf seinen Schultern, während besonders der kürzlich genesene Austin Reaves mit acht Punkten enttäuschte. Der US-Amerikaner traf lediglich drei seiner 16 Feldwürfe und keinen seiner fünf Dreierversuche.

Die Lakers hatten in der ersten Runde überraschend die Houston Rockets mit 4-2 ausgeschaltet, nun liegen sie in der Serie gegen OKC zunächst 0-1 hinten. Spiel zwei findet in der Nacht zum Freitag erneut in Oklahoma City statt.