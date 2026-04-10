Die Pleitenserie der Los Angeles Lakers findet ihr Ende. LeBron James führt die Lakers zum Sieg im kalifornischen Duell mit den Golden State Warriors.

Die Los Angeles Lakers um den deutschen Basketball-Profi Maximilian Kleber haben ihre Durststrecke beendet und nach drei Niederlagen am Stück einen wichtigen Sieg eingefahren. Der 17-malige Champion schlug im drittletzten Spiel der Hauptrunde die Golden State Warriors mit 119:103 und meldete sich im Rennen um Platz drei der starken Western Conference zurück.

Im kalifornischen Duell mit den Warriors ohne ihren Starspieler Stephen Curry überragte einmal mehr Superstar LeBron James. Der beste Scorer der NBA-Geschichte führte sein Team in Abwesenheit von Luka Doncic und Austin Reaves mit 26 Punkten, elf Assists und acht Rebounds zum Sieg. Kleber blieb in etwas über fünf Minuten Spielzeit punktlos.