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Die NBA-Saison 2025/26 läuft. Nach Abschluss der Regular Season geht es nun in den Playoffs ums Ganze. Alle wichtigen Informationen im Überblick.

Die Regular Season der NBA ist abgeschlossen. Titelverteidiger OKC City konnte sich in der Western Conference die Pole-Position vor den Playoffs sichern, während sich im Osten etwas überraschend die Detroit Pistons durchsetzen konnten.

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NBA 2025/26: Die Playoff-Duelle im Überblick Eastern Conference 1. Runde: (1) Detroit Pistons vs. (8) Orlando Magic - 4:3

(2) Boston Celtics vs. (7) Philadelphia 76ers - 3:4

(3) New York Knicks vs. (6) Atlanta Hawks - 4:2

(4) Cleveland Cavaliers vs. (5) Toronto Raptors - 4:3 2. Runde: (1) Detroit Pistons vs. (4) Cleveland Cavaliers - 3:4

(3) New York Knicks vs. (7) Philadelphia 76ers - 4:0 Finale der Eastern Conference: (3) New York Knicks vs. (4) Cleveland Cavaliers 4:0 Western Conference 1. Runde: (1) Oklahoma City Thunder vs. (8) Phoenix Suns - 4:0

(2) San Antonio Spurs vs. (7) Portland Trail Blazers - 4:1

(3) Denver Nuggets vs. (6) Minnesota Timberwolves - 2:4

(4) Los Angeles Lakers vs. (5) Houston Rockets - 4:2 2. Runde: (1) Oklahoma City Thunder vs. (4) Los Angeles Lakers - 4:0

(2) San Antonio Spurs vs. (6) Minnesota Timberwolves - 4:2 Finale der Western Conference: (1) Oklahoma City Thunder vs. (2) San Antonio Spurs 3:3 In den Playoffs gilt das Prinzip "Best of Seven". Das heißt, dass es vier Siege benötigt, um in die nächste Runde einzuziehen.

NBA 2025/26: Die Termine im Überblick 22. Oktober 2025: 1. Spieltag mit dem Auftakt-Duell zwischen den Oklahoma City Thunder und den Houston Rockets

15. Januar 2026: NBA-Deutschland-Match zwischen Orlando Magic und Memphis Grizzlies in Berlin

5. Februar: 2026: Deadline Day, ab 21 Uhr (MEZ) keine Trades mehr möglich

15. Februar 2026: All-Star-Game in Inglewood, Kalifornien

13. April 2026: Letzter Spieltag der Regular Season

15. bis 18. April 2026: Play-In-Turnier

Ab 18. April 2026: Beginn der NBA-Playoffs

Ab ca. Mitte Juni 2026: NBA-Finals

NBA-Saison 2025/26: Wo laufen die Spiele im TV und im Livestream? Die kostenpflichtige Streaming-Plattform "Prime Video" hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für 86 Spiele gesichert. Darunter fallen 29 Partien zur deutschen Primetime am Sonntagabend, die komplette Finals-Serie und das Berlin-Game. Zudem wird der Pay-TV-Sender "Sky" zahlreiche Partien übertragen, wobei die genaue Anzahl nicht bekannt ist. Die Sky-Übertragungen können wie gewohnt von zahlenden Abonnenten über "Sky Go" und "WOW" gestreamt werden. Wer jedes einzelne NBA-Spiel empfangen möchte, muss den kostenpflichtigen und englischsprachigen "NBA-League-Pass" abonnieren. Im Free-TV ist die Saison 2025/26 nicht zu sehen.

NBA 2026: Die kommenden Live-Übertragungen 26. Mai, 02:00 Uhr: New York Knicks @ Cleveland Cavaliers - live auf Prime Video

27. Mai, 02:30 Uhr: San Antonio Spurs @ Oklahoma City Thunder - live auf Sky Sport

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NBA 2025/26: So funktioniert der Modus Die insgesamt 30 Franchises werden in die Eastern- und Western Conference aufgeteilt. Zunächst müssen alle Teams 82 Partien in der Regular Season bestreiten, wobei es allerdings auch zu Duellen zwischen Teams aus dem Westen und Teams aus dem Osten kommt. Die besten sechs Teams beider Conferences qualifizieren sich direkt für die Playoffs, während weitere zwei Plätze pro Conference im Play-In-Turnier vergeben werden. Hier treffen zunächst die beiden Siebtplatzierten der jeweiligen Conference auf die Achtplatzierten. Die beiden Gewinner stehen in den Playoffs. Die Verlierer des Duells müssen gegen die Franchise bestehen, die sich in den Duellen zwischen den beiden Neunt- und Zehntplatzierten durchgesetzt haben. Im Anschluss spielen beide Conferences stets im Best-of-Seven-Format in Viertelfinale, Halbfinale und Finale den jeweiligen Conference-Sieger aus. Diese beiden treffen in den Finals aufeinander, die ebenfalls im Best-of-Seven-Format steigen.

NBA 2025/26: Die Champions der vergangenen Jahre Seit 2010 sind die Golden State Warriors mit vier NBA-Titeln das in Summe erfolgreichste Team. Die LA Lakers und Miami Heat waren je zweimal erfolgreich. Hier ist der Überblick der letzten Jahre, die Zahl in Klammern beschreibt, der wievielte Titel es in der Historie der jeweiligen Franchise war. 2025: Oklahoma City Thunder (2.)

2024: Boston Celtics (18.)

2023: Denver Nuggets (1.)

2022: Golden State Warriors (7.)

2021: Milwaukee Bucks(2.)

2020: Los Angeles Lakers (17.)

2019: Toronto Raptors (1.)

2018: Golden State Warriors (6.)

2017: Golden State Warriors (5.)

2016: Cleveland Cavaliers (1.)

2015: Golden State Warriors (4.)

2014: San Antonio Spurs (5.)

2013: Miami Heat (3.)

2012: Miami Heat (2.)

2011: Dallas Mavericks (1.)

2010: Los Angeles Lakers (16.)

NBA 2025/26: Welche Teams sind favorisiert? Als amtierender Champion sind selbstredend die Oklahoma City Thunder um Shai Gilgeous-Alexander zu nennen, die sehr gut als Team harmonieren und aus der letzten Saison ordentlich Selbstvertrauen mitgenommen haben. Mit Platz eins in der Regular Season hat das Team die Favoritenstellung untermauert. Prominent vertreten sind selbstredend auch die LA Lakers mit Luka Doncic und LeBron James, wobei abzuwarten ist, wie gut die beiden Superstars in der heißen Phase der Saison harmonieren und ob die Performance der Rollenspieler ausreichend ist. Die Regular Season hat darüber noch nicht endgültig Aufschluss gegeben. Nicht zu vergessen sind außerdem die Boston Celtics, die mit 18 NBA-Titel Rekord-Champion sind und sich zuletzt 2024 die Krone sichern konnten. Boston ist aber darauf angewiesen, dass sich Superstar Jayson Tatum nach seiner langen Verletzung noch weiter steigert. Nach der Regular Season muss man natürlich auch die Detroit Pistons zu den Favoriten zählen, jedoch bleibt abzuwarten, ob es in den Playoffs weiterhin so gut läuft. Bisher haben sie Probleme mit den Orlando Magic um die Wagner-Brüder.

NBA 2025/26: Welche deutschen Stars sind mit von der Partie? Dennis Schröder (Cleveland Cavaliers) : Der Kapitän des DBB-Teams und MVP der EM ist mal wieder in einem neuen Gewand zu sehen. Nachdem er das Jahr für die Sacramento Kings begann, wurde er inzwischen zu den Cleveland Cavaliers getradet.

Franz Wagner (Orlando Magic) : Der jüngere Wagner-Bruder war in den letzten beiden Jahren die auffälligste deutsche Figur in der NBA. In der Saison 2024/25 gelangen ihm starke 24,2 Punkte. Wagner ist ein klarer Leader bei den Magic, selbst wenn die aktuelle Saison mit 20,6 Punkten im Schnitt aufgrund von Verletzungen etwas holpriger verlief.

Moritz Wagner (Orlando Magic) : Der ältere Wagner-Bruder hat weite Teile der letzten Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses verpasst und musste erstmal wieder fit werden. Inzwischen ist er aber wieder ein guter Rollenspieler und für viele Punkte in überschaubarer Spielzeit gut.

Tristan da Silva (Orlando Magic) : Der 24-Jährige hat in seiner zweiten Saison in der NBA weitere Fortschritte gemacht und kommt in durchschnittlich 25 Minuten Spielzeit auf 9,9 Punkte.

Isaiah Hartenstein (OKC Thunder) : Der Center konnte mit seinem Meistertitel mit den Thunder ein Stück weit in die Fußstapfen von Dirk Nowitzki treten. Der 19-malige deutsche Nationalspieler ist ein wichtiger Rollenspieler, egal ob von der Bank oder von Beginn an.

Maximilian Kleber (Los Angeles Lakers) : Der langjährige Dallas-Profi wurde im Februar 2025 zu den Lakers getradet, hat aber eher eine Ergänzungsrolle inne. Dennoch könnte er in den Playoffs eine Rolle spielen.

Ariel Hukporti (New York Knicks): Mit seinen 23 Jahren ist der 2,13-Meter große Center der jüngste deutsche NBA-Spieler. Für ihn geht es darum, sich in der NBA zu etablieren. Dies gelang ihm bis jetzt ganz gut.

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