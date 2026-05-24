NBA-Playoffs: Dennis Schröder mit den Cleveland Cavaliers vor dem Aus

Der Basketball-Weltmeister kassiert mit den Cavs schon die dritte Niederlage in den Conference Finals gegen die New York Knicks.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder steht mit den Cleveland Cavaliers in der NBA vor dem Aus. Im Conference Final gegen die New York Knicks kassierte das Team des deutschen Spielmachers im dritten Halbfinalspiel in der Nacht zum Sonntag bereits die dritte Niederlage (108:121) und liegt in der Best-of-Seven-Serie fast aussichtslos zurück. Keinem Team in der NBA-Geschichte ist es je gelungen, einen 0:3-Rückstand in den Playoffs aufzuholen.

Schröder kam in neun Minuten von der Bank auf drei Punkte und zwei Assists. Spiel vier steigt am Dienstag (2.00 Uhr) erneut in Cleveland. In den ersten beiden Duellen hatten die Cavs 104:115 und 93:103 verloren. Die Knicks, bei denen der deutsche Center Ariel Hukporti nicht zum Einsatz kam, sind auf dem besten Weg in ihr erstes NBA-Finale seit 1999. Den Titel gewannen sie zuletzt 1973.