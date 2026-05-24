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NBA-Playoffs: Dennis Schröder mit den Cleveland Cavaliers vor dem Aus
Veröffentlicht:von SID
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Der Basketball-Weltmeister kassiert mit den Cavs schon die dritte Niederlage in den Conference Finals gegen die New York Knicks.
Basketball-Weltmeister Dennis Schröder steht mit den Cleveland Cavaliers in der NBA vor dem Aus. Im Conference Final gegen die New York Knicks kassierte das Team des deutschen Spielmachers im dritten Halbfinalspiel in der Nacht zum Sonntag bereits die dritte Niederlage (108:121) und liegt in der Best-of-Seven-Serie fast aussichtslos zurück. Keinem Team in der NBA-Geschichte ist es je gelungen, einen 0:3-Rückstand in den Playoffs aufzuholen.
Schröder kam in neun Minuten von der Bank auf drei Punkte und zwei Assists. Spiel vier steigt am Dienstag (2.00 Uhr) erneut in Cleveland. In den ersten beiden Duellen hatten die Cavs 104:115 und 93:103 verloren. Die Knicks, bei denen der deutsche Center Ariel Hukporti nicht zum Einsatz kam, sind auf dem besten Weg in ihr erstes NBA-Finale seit 1999. Den Titel gewannen sie zuletzt 1973.
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Schröder wird wohl wieder die NBA-Finals verpassen
Schröder spielt um seine erste Teilnahme an den NBA-Finals. 2016/17 mit den Atlanta Hawks und 2022/23 mit den Los Angeles Lakers war für ihn jeweils im Halbfinale Schluss gewesen.
Auch diesmal sieht es für den 32-Jährigen nicht gut aus. Jalen Brunson war mit 30 Punkten beim zehnten Sieg in Folge für New York nicht zu stoppen. O.G. Anunoby steuerte 21 Zähler bei, Mikal Bridges 22. "Ich bin sprachlos. Es war ein toller Kampf von uns, aber wir müssen uns weiter fokussieren", sagte Brunson. Bei den Cavs waren Evan Mobley (24) und Donovan Mitchell (23) die besten Werfer.
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