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WM 2026 Ticketpreise USA: Auftaktspiel droht ohne ausverkauftes Stadion zu starten
Aktualisiert:von Anne Malin
ran Fußball
WM 2026: Nur eine Überraschung? KI sagt Gruppensieger voraus
Videoclip • 02:00 Min
Aufgrund der exorbitanten Ticketpreise verkaufen sich Tickets für einige WM-Spiele bisher nicht so gut wie erwartet. Selbst beim USA-Auftaktspiel sollen noch tausende Tickets übrig sein.
Der Ticketverkauf für die WM 2026 läuft offenbar nicht wie erhofft.
"The Athletic" soll ein internes Dokument vorliegen, das den Veranstaltern zur Verfügung gestellt wurde, um eine reibungslose Planung zu gewährleisten.
Darin waren demnach nur 40.934 verkaufte Eintrittskarten für das Spiel zwischen den USA und Paraguay am 12. Juni aufgeführt. Laut offiziellen FIFA-Angaben soll das SoFi-Stadium in Los Angeles eine Kapazität von 69.650 Plätzen bei der WM haben.
WM 2026: Spiele in Los Angeles bei Weitem nicht ausverkauft
Für die drei Tage später angesetzte Partie zwischen Neuseeland und dem Iran sollen hingegen 50.661 Tickets verkauft worden sein.
Aus dem Dokument geht allerdings nicht final hervor, ob in den Zahlen auch Hospitality-Tickets und andere Ticketarten enthalten sind, die der breiten Öffentlichkeit gar nicht zum Verkauf angeboten wurden.
Die FIFA und das Organisationskomitee von Los Angeles hätten es auf Nachfrage jedoch beide abgelehnt, Stellung zu nehmen.
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WM 2026: Tickets für begehrte Spiele besonders teuer
Das US-Auftaktspiel war ursprünglich das drittteuerste Spiel. Nur die Tickets für das Halbfinale und Finale waren anfangs teurer. Aufgrund von Dynamic Pricing, also dem Anpassen von Preisen basierend auf Nachfrage, sind die Ticketpreise seit Oktober bei fast allen Spielen jedoch drastisch gestiegen.
Um etwa die Begegnung zwischen Spanien und Uruguay sehen zu können, müssen Fans diesen April bereits 435 Dollar mehr zahlen als noch im Oktober vergangenen Jahres.
Die Preise für das US-Spiel am 12. Juni sind allerdings durchgängig gleich geblieben. Tickets der Kategorien 1 und 2, zu Preisen von 2.730 Dollar und 1.940 Dollar, waren zusätzlich in allen Verkaufsphasen erhältlich. Dies sind zwei Indikatoren dafür, dass die Nachfrage nicht überwältigend war.
Es ist das einzige Spiel, an dem ein Mitveranstalter der Weltmeisterschaft, die USA, Kanada oder Mexiko, beteiligt ist, bei dem die Preise in den letzten sechs Monaten nicht gestiegen sind.
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Gianni Infantino über WM: "Wir hätten alle Tickets verkaufen können"
Seit Beginn der sogenannten "Last-Minute-Verkaufsphase" hat "The Athletic" die verfügbaren Tickets analysiert. Zu Beginn der Verkaufsphase am 1. April waren noch 2.529 Tickets vorhanden. 19 Tage später wurden noch 2.232 Karten zum Verkauf angeboten.
Seit Beginn des Ticketverkaufs im vergangenen Jahr hält die FIFA anscheinend strategisch Tickets zurück, um die Illusion von Knappheit zu schaffen. FIFA-Präsident Gianni Infantino erklärte, dass der Weltfußballverbund "rund 5 Millionen" der voraussichtlich insgesamt 6,7 Millionen verfügbaren Tickets verkauft hätte. "Wir hätten alle Tickets verkaufen können, aber wir wollen einige bis zum Beginn des Turniers zurückhalten, um auch Nachzüglern eine Chance zu geben."
Wie viele Tickets im Fall des Auftaktspiels der USA in LA nicht verkauft wurden und wie viele noch nicht zur Verfügung gestellt wurden, ist nicht nachvollziehbar.
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