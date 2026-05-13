Europapokal-Startplätze in der Bundesliga: Das passiert, wenn Freiburg die Europa League gewinnt

Der SC Freiburg steht im Finale der Europa League. Für die Bundesliga könnte ein Titelgewinn der Breisgauer große Auswirkungen haben.

Die Bundesliga hat den Kampf um den fünften Startplatz in der Champions League verloren.

Der SC Freiburg zog zwar in das Finale der Europa League ein, allerdings spielte sich gleichzeitig Rayo Vallecano in das Endspiel der Conference League.

Im UEFA-Koeffizientenranking können die Spanier nun nicht mehr überholt werden. Trotzdem könnten in der kommenden Spielzeit fünf deutsche Teams an der Champions League teilnehmen.

Der FC Bayern und Borussia Dortmund haben sich bereits über die Bundesliga qualifiziert. Um die Plätze drei und vier streiten sich derzeit RB Leipzig (62 Punkte), Bayer Leverkusen, der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim (alle 58 Punkte).

Bei einem Sieg im Europa-League-Finale gegen Aston Villa (20. Mai) würde sich der SC Freiburg automatisch die Teilnahme an der "Königsklasse" sichern.