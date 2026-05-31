Der Titelverteidiger in der NBA ist raus: Die San Antonio Spurs gewinnen das entscheidende Spiel sieben gegen die Oklahoma City Thunder und stehen im Finale.

Die San Antonio Spurs haben in den Playoffs der Basketball-Profiliga NBA den Titelverteidiger Oklahoma City Thunder gestürzt und sind erstmals seit 2014 ins Finale eingezogen.

Die Mannschaft um Superstar Victor Wembanyama gewann das entscheidende siebte Spiel der Halbfinalserie in Oklahoma City mit 111:103 und kämpft nun ab Mittwoch gegen die New York Knicks um ihre erste Meisterschaft seit zwölf Jahren.

"Auch wenn wir noch hungrig auf einen weiteren sind, dieses Gefühl kann ich nicht erklären – es ist so stark", sagte Wembanyama: "Wir wollen noch vier weitere. Wir sind noch nicht fertig." Der 2,24 Meter große Franzose hatte seine Mannschaft mit 22 Punkten und sieben Rebounds zum Sieg geführt, auch Julian Champagnie gelangen 20 Zähler.

"Wir hatten ein gutes Team, ein großartiges Team", sagte Champagnie und ergänzte in Richtung Wembanyama, der zum besten Spieler der Serie gekürt wurde und nach dem Spiel mit Tränen in den Augen seinen Mitspielern in die Arme fiel: "Wir kommen hier raus und spielen zusammen. Wir wussten nie, ob wir so weit kommen würden, aber wenn man den besten Spieler der Welt hat, passieren eben Dinge."