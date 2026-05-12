Für LeBron James endete die 23. NBA-Saison mit einer Enttäuschung, und es ist unklar, wie es nun für den Basketballstar weitergeht.

Durch ein 110:115 scheiterte der viermalige Champion mit den Los Angeles Lakers im Playoff-Viertelfinale an Titelverteidiger Oklahoma City Thunder, die Kalifornier kassierten in der Best-of-seven-Serie einen "Sweep" (0:4).

James, 41, hat bislang offen gelassen, ob er seine Karriere fortsetzen wird. Nach der Schlusssirene gratulierte der Starspieler auf dem Feld fair den Siegern und ging dann schnell in die Kabine.

LA stemmte sich in der heimischen Arena leidenschaftlich gegen das Aus, machte dem großen Favoriten um den Deutschen Isaiah Hartenstein das Leben schwer und eroberte kurz vor Beginn des Schlussviertels seine erste Führung seit der 13. Minute. James war kurz vor der Halbzeitpause mit dem rechten Fuß umgeknickt, hatte aber weiterspielen können.