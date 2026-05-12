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Schnelles Aus für die L.A. Lakers - was wird mit LeBron James?
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:18 Min
Für LeBron James endete die 23. NBA-Saison mit einer Enttäuschung, und es ist unklar, wie es nun für den Basketballstar weitergeht.
Durch ein 110:115 scheiterte der viermalige Champion mit den Los Angeles Lakers im Playoff-Viertelfinale an Titelverteidiger Oklahoma City Thunder, die Kalifornier kassierten in der Best-of-seven-Serie einen "Sweep" (0:4).
James, 41, hat bislang offen gelassen, ob er seine Karriere fortsetzen wird. Nach der Schlusssirene gratulierte der Starspieler auf dem Feld fair den Siegern und ging dann schnell in die Kabine.
LA stemmte sich in der heimischen Arena leidenschaftlich gegen das Aus, machte dem großen Favoriten um den Deutschen Isaiah Hartenstein das Leben schwer und eroberte kurz vor Beginn des Schlussviertels seine erste Führung seit der 13. Minute. James war kurz vor der Halbzeitpause mit dem rechten Fuß umgeknickt, hatte aber weiterspielen können.
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Das Duell war völlig offen. 33 Sekunden vor Schluss stellte Chet Holmgren nach Hartensteins Assist per Dunk auf 111:110. Dann holte der deutsche Nationalspieler nach James' Fehlwurf seinen wichtigen zehnten Rebound. Shai Gilgeous-Alexander und Ajay Mitchell erhöhten an der Freiwurflinie auf 115:110 - die Entscheidung. Hartenstein verbuchte fünf Punkte.
"Wir müssen besser aus der Halbzeitpause kommen. Aber wir nehmen den Sieg mit", sagte OKC-Topscorer "SGA" (35 Punkte). Bester Werfer der Lakers war Austin Reaves (27 Punkte), James kam auf 24 Zähler.
OKC trifft nach dem achten Sieg im achten Playoff-Spiel des Jahres im Halbfinale auf die Minnesota Timberwolves oder die San Antonio Spurs. In der Serie steht es 2:2.
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