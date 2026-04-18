NBA
NBA: Deutsches Mega-Talent verzichtet wohl auf Millionen-Deal
Veröffentlicht:von Tobias Wiltschek
ran NBA Basketball
NBA: Liebes-Aus bei Luka Doncic - Superstar droht Sorgerecht-Streit
Videoclip • 01:15 Min
Am College hätte Hannes Steinbach wohl einen zweistelligen Millionen-Betrag bekommen. Doch er lehnte ab und will sich seinen Traum so früh wie möglich erfüllen.
Er möchte so schnell wie möglich in die NBA - und hat dafür offenbar einen Mega-Deal ausgeschlagen.
Das deutsche Top-Talent Hannes Steinbach hat mit dem College der Washington Huskies eine derart starke Debüt-Saison hingelegt, dass er in der NCAA schon zu einem der bestbezahlten Spieler aufsteigen könnte.
Doch nach Informationen von "BasketNews" lehnte der 19-Jährige Angebote von bis zu zehn Millionen Dollar ab. Bei diesen Angeboten handelt es sich aber nicht um ein Gehalt, das er für seine sportlichen Leistungen bekommt.
Vielmehr geht es bei den sogenannten NIL-Offerten um Verdienstmöglichkeiten an den eigenen Namens- und Bildrechten von College-Spielern.
Kommende Livestreams auf Joyn
NIL-Geschäft macht Studenten zu Spitzenverdienern
Dieses Geschäft ist mittlerweile so lukrativ, dass es sich für die besten und bekanntesten Sportler unter den Studenten finanziell durchaus lohnt, in der College-Liga zu spielen.
Mit einem Vertrag über eine zweistellige Millionensumme würde man auch als Rookie in der NBA zu den absoluten Topverdienern zählen.
Doch Steinach, der wie Deutschlands Basketball-Idol Dirk Nowitzki in Würzburg geboren wurde und in der Bundesliga für den ansässigen Verein gespielt hat, will offenbar sofort in die Profiliga wechseln.
Wie sein Berater Dragan Jankovski mittlerweile gegenüber US-Medien bestätigte, hat sich Steinbach für den NBA-Draft 2026 im Juni angemeldet.
In seiner ersten College-Saison gehörte er zu besten Rookies der Liga und wurde prompt ins Big-Ten-All-Freshman-Team gewählt. Der 2,11 m große Forward kam auf durchschnittlich 18,5 Punkte pro Spiel bei einer starken Feldwurfquote von 57,4 Prozent. Dazu holte er im Schnitt 11,8 Rebounds.
"Er hat eine angeborene Begabung, den Ball zu rebounden", sagte sein Coach Dany Sprinkle der "Seattle Times". "Und sein Gefühl für das Spiel ist einfach enorm. Wir wussten, dass er gut sein würde, aber wussten wir, dass er als Freshman gleich so spielen würde? Niemand konnte das voraussehen."
Wie gut Steinbach ist, konnte er auch schon in Deutschlands Nachwuchs-Nationalmannschaften unter Beweis stellen. Mit der U18 wurde er 2024 Europameister, ein Jahr später mit der U19 Vizeweltmeister.
Mehr NBA-News
Basketball
Basketball - NBA-Saison 2025/26: Hier läuft das Play-In-Game der Wagner-Brüder live
NBA
Playoffs! Magic und Wagner deklassieren Hornets
NBA
Erster Matchball weg: Orlando Magic muss Nachsitzen
Basketball
65-Spiele-Regel: Eine Farce, die aufhören muss
NBA
NBA-Team trennt sich von Star-Coach
NBA
Orlando Magic verpassen direkte Playoff-Teilnahme
ran NBA Basketball
NBA: Liebes-Aus bei Luka Doncic - Superstar droht Sorgerecht-Streit
Videoclip • 01:15 Min
ran NBA Basketball
NBA - Polizei-Ärger für Dillon Brooks: "Auto riecht wie ein Weed-Shop"
Videoclip • 01:20 Min
ran NBA Basketball
NBA: Happy End für Wembanyama - vermisster Freund taucht wieder auf
Videoclip • 01:24 Min
ran NBA Basketball
NBA: Wasserpark oder Villa? Tony Parker verkauft Monster-Anwesen
Videoclip • 01:47 Min
ran Mehr Sport
Basketball – Deutschland vergibt Siegchancen vor der Overtime
Videoclip • 01:08 Min
ran Mehr Sport
Basketball - Krämer-Dreier rettet Deutschland in der Schlussphase
Videoclip • 01:01 Min
ran NBA Basketball
NBA: Strip-Club-Feeling in der Arena! Hawks planen pikante Nacht
Videoclip • 01:08 Min
ran NBA Basketball
NBA: LeBron James failed beim Golf
Videoclip • 01:04 Min
ran Mehr Sport
Basketball: FC Bayern von Real Madrid zeitweise vorgeführt
Videoclip • 04:02 Min
ran NBA Basketball
NBA: Shaq-A-Licious! O'Neal verteilt Süßes aus seinem Candy-Bus
Videoclip • 01:05 Min