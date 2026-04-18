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NBA: Deutsches Mega-Talent verzichtet wohl auf Millionen-Deal

Veröffentlicht:

von Tobias Wiltschek

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Videoclip • 01:15 Min

Am College hätte Hannes Steinbach wohl einen zweistelligen Millionen-Betrag bekommen. Doch er lehnte ab und will sich seinen Traum so früh wie möglich erfüllen.

Er möchte so schnell wie möglich in die NBA - und hat dafür offenbar einen Mega-Deal ausgeschlagen.

Das deutsche Top-Talent Hannes Steinbach hat mit dem College der Washington Huskies eine derart starke Debüt-Saison hingelegt, dass er in der NCAA schon zu einem der bestbezahlten Spieler aufsteigen könnte.

Doch nach Informationen von "BasketNews" lehnte der 19-Jährige Angebote von bis zu zehn Millionen Dollar ab. Bei diesen Angeboten handelt es sich aber nicht um ein Gehalt, das er für seine sportlichen Leistungen bekommt.

Vielmehr geht es bei den sogenannten NIL-Offerten um Verdienstmöglichkeiten an den eigenen Namens- und Bildrechten von College-Spielern.

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NIL-Geschäft macht Studenten zu Spitzenverdienern

Dieses Geschäft ist mittlerweile so lukrativ, dass es sich für die besten und bekanntesten Sportler unter den Studenten finanziell durchaus lohnt, in der College-Liga zu spielen.
Mit einem Vertrag über eine zweistellige Millionensumme würde man auch als Rookie in der NBA zu den absoluten Topverdienern zählen.

Doch Steinach, der wie Deutschlands Basketball-Idol Dirk Nowitzki in Würzburg geboren wurde und in der Bundesliga für den ansässigen Verein gespielt hat, will offenbar sofort in die Profiliga wechseln.

Wie sein Berater Dragan Jankovski mittlerweile gegenüber US-Medien bestätigte, hat sich Steinbach für den NBA-Draft 2026 im Juni angemeldet.

In seiner ersten College-Saison gehörte er zu besten Rookies der Liga und wurde prompt ins Big-Ten-All-Freshman-Team gewählt. Der 2,11 m große Forward kam auf durchschnittlich 18,5 Punkte pro Spiel bei einer starken Feldwurfquote von 57,4 Prozent. Dazu holte er im Schnitt 11,8 Rebounds.

"Er hat eine angeborene Begabung, den Ball zu rebounden", sagte sein Coach Dany Sprinkle der "Seattle Times". "Und sein Gefühl für das Spiel ist einfach enorm. Wir wussten, dass er gut sein würde, aber wussten wir, dass er als Freshman gleich so spielen würde? Niemand konnte das voraussehen."

Wie gut Steinbach ist, konnte er auch schon in Deutschlands Nachwuchs-Nationalmannschaften unter Beweis stellen. Mit der U18 wurde er 2024 Europameister, ein Jahr später mit der U19 Vizeweltmeister.

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