NBA: Deutsches Mega-Talent verzichtet wohl auf Millionen-Deal

ran NBA Basketball NBA: Liebes-Aus bei Luka Doncic - Superstar droht Sorgerecht-Streit Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Am College hätte Hannes Steinbach wohl einen zweistelligen Millionen-Betrag bekommen. Doch er lehnte ab und will sich seinen Traum so früh wie möglich erfüllen.

Er möchte so schnell wie möglich in die NBA - und hat dafür offenbar einen Mega-Deal ausgeschlagen. Das deutsche Top-Talent Hannes Steinbach hat mit dem College der Washington Huskies eine derart starke Debüt-Saison hingelegt, dass er in der NCAA schon zu einem der bestbezahlten Spieler aufsteigen könnte. Playoffs! Magic und Wagner deklassieren Hornets Doch nach Informationen von "BasketNews" lehnte der 19-Jährige Angebote von bis zu zehn Millionen Dollar ab. Bei diesen Angeboten handelt es sich aber nicht um ein Gehalt, das er für seine sportlichen Leistungen bekommt. Vielmehr geht es bei den sogenannten NIL-Offerten um Verdienstmöglichkeiten an den eigenen Namens- und Bildrechten von College-Spielern.

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