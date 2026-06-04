BBL: Bayern München nach Kantersieg in Bonn im Playoff-Finale

Die Bayern-Basketballer sind der erneuten Titelverteidigung einen weiteren Schritt näher. Durch den dritten Sieg über Bonn stehen die Münchner im Playoff-Finale der BBL.

Meister Bayern München hat in den Playoffs der Basketball Bundesliga (BBL) erneut das Finale erreicht. Der Titelfavorit gewann am Donnerstagabend auch das dritte Duell mit den Telekom Baskets Bonn souverän mit 77:57 (37:25) und entschied die Best-of-five-Serie ohne Niederlage für sich.

Im Finale kämpft das Team von Trainer Svetislav Pesic ab dem 12. Juni um die dritte Meisterschaft nacheinander.

Zur letzten Hürde auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung wird der Sieger des Duells zwischen Alba Berlin und Pokalsieger BMA365 Bamberg Baskets. Alba liegt in der Serie mit 2:0 vorn. Das Finalticket können die Berliner am Donnerstagabend (ab 20:30 Uhr im Liveticker) in Bamberg klarmachen.