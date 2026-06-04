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BBL: Bayern München nach Kantersieg in Bonn im Playoff-Finale

Veröffentlicht:

von SID

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Videoclip • 01:29 Min

Die Bayern-Basketballer sind der erneuten Titelverteidigung einen weiteren Schritt näher. Durch den dritten Sieg über Bonn stehen die Münchner im Playoff-Finale der BBL.

Meister Bayern München hat in den Playoffs der Basketball Bundesliga (BBL) erneut das Finale erreicht. Der Titelfavorit gewann am Donnerstagabend auch das dritte Duell mit den Telekom Baskets Bonn souverän mit 77:57 (37:25) und entschied die Best-of-five-Serie ohne Niederlage für sich.

Im Finale kämpft das Team von Trainer Svetislav Pesic ab dem 12. Juni um die dritte Meisterschaft nacheinander.

Zur letzten Hürde auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung wird der Sieger des Duells zwischen Alba Berlin und Pokalsieger BMA365 Bamberg Baskets. Alba liegt in der Serie mit 2:0 vorn. Das Finalticket können die Berliner am Donnerstagabend (ab 20:30 Uhr im Liveticker) in Bamberg klarmachen.

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Rathan-Mayes führt Bayern zum Sieg in Bonn

In Bonn zog München nach dem ausgeglichenen ersten Viertel noch vor der Halbzeit zweistellig davon. Bonn wurde unter anderem die schwache Dreier-Quote zum Verhängnis: In den ersten beiden Vierteln traf das Team von Head Coach Marko Stankovic nur einen von 18 Versuchen aus der Distanz.

Nach der Pause kam Bonn zunächst wieder besser ins Spiel. Die Bayern ließen angeführt vom starken Xavier Rathan-Mayes (27 Punkte) aber nichts mehr anbrennen.

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