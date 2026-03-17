DBB-Frauen schlagen Nigeria zum Quali-Abschluss

WM-Qualifikation erfolgreich abgeschlossen: Die deutschen Basketballerinnen siegen gegen Nigeria.

Die deutschen Basketballerinnen haben die WM-Qualifikation mit einem hart erarbeiteten Erfolgserlebnis abgeschlossen. Das Team von Bundestrainer Olaf Lange setzte sich in der letzten Partie im französischen Villeurbanne mit Mühe 81:73 (35:31) gegen Nigeria durch und kommt damit zum Abschluss des Turniers auf vier Siege aus fünf Partien.

Deutschland nutzte das Turnier als Härtetest für die Weltmeisterschaft im September in Berlin (4. bis 13. September, live bei ProSiebenSat.1), für die die Auswahl als Gastgeber bereits qualifiziert ist. Zuvor hatte das Team Südkorea (76:49), die Philippinen (113:80) und Kolumbien (78:57) deutlich geschlagen, einzig gegen Frankreich setzte es im dritten Spiel eine klare Niederlage (63:85).

"Wir müssen jedes Spiel nutzen. Es ist eine zweite Chance, viele Sachen besser zu machen, die wir gegen Frankreich nicht gut gemacht haben", sagte Lange vor dem Spiel bei MagentaSport. Er stellte sich vor allem athletisch auf eine harte Aufgabe ein. Damit kam sein Team zunächst gut zurecht.