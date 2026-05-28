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Relegation zur 3. Liga: Würzburger Kickers vor Aufstieg

Aktualisiert:

von SID

ran Fußball

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Videoclip • 02:10 Min

Im Relegations-Hinspiel konnten die Würzburger Kickers knapp beim 1. FC Lok Leipzig gewinnen und stehen damit mit einem Bein in der 3. Liga.

Die Würzburger Kickers stehen nach vier Jahren vor der Rückkehr in die 3. Fußball-Liga.

Die Franken gewannen am Donnerstag das Hinspiel der Regionalliga-Playoffs beim 1. FC Lok Leipzig mit 1:0 (0:0). Am kommenden Montag  können die Würzburger im Rückspiel im eigenen Stadion den Aufstieg perfekt machen.

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Leipzig vor dritter Playoff-Niederlage in sechs Jahren

Liam Omore (50.) traf für den Zweiten der Regionalliga Bayern, der 2022 aus der Drittklassigkeit abgestiegen war.

Leipzig, der Meister der Regionalliga Nordost, steht derweil kurz davor, nach 2020 und 2025 zum dritten Mal den Aufstieg in den Playoffs zu verspielen.

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