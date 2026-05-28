Nach einer enttäuschenden Saison steht Kasper Hjulmand in Leverkusen vor dem Aus. Mit seinem Nachfolger soll die Werkself bereits in "finalen Verhandlungen" stehen.

Der 43-Jährige soll Nachfolger des Dänen Kasper Hjulmand werden, der trotz eines Vertrages bis 2027 vor dem Aus steht.

Die Trainersuche beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen steht offenbar vor dem Abschluss. Wie der "kicker" berichtet, befindet sich der Werksklub in "finalen Verhandlungen" mit dem Spanier Andoni Iraola vom AFC Bournemouth.

Nach Absage von Filipe Luis - Bayer Leverkusen drängt auf Verpflichtung von Andoni Iraola

Nach der Absage des Brasilianers Filipe Luis, der laut Medienberichten vor einer Unterschrift bei der AS Monaco steht, soll Bayer auch laut Sky auf eine Verpflichtung von Iraola "drängen" und auf eine "schnelle Zusage hoffen. Auch Oliver Glasner, der am Mittwoch mit Crystal Palace den Titel in der Conference League gewann, ist laut Medienberichten ein Kandidat in Leverkusen.

Iraola, wie Bayers Meistertrainer Xabi Alonso Baske, hat in seinen drei Jahren beim AFC jeweils einen neuen Punkterekord mit Bournemouth aufgestellt und war zuletzt in 18 Premier-League-Spielen unbesiegt geblieben.

Bournemouth verpasste als Tabellensechster die Qualifikation für die Champions League nur knapp. Iraola hatte seinen Abschied schon im April angekündigt, der frühere Dortmund- und Leipzig-Coach Marco Rose übernimmt den Posten des Spaniers.

In Leverkusen steht Hjulmand, der Bayer in der abgelaufenen Saison nach dem 2. Bundesligaspieltag übernommen hatte, aufgrund einer schwachen Rückrunde und Tabellenplatz sechs vor dem Abschied.

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