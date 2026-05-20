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Darts-Legende Raymond van Barneveld mit drastischer Entscheidung - "Hat überhaupt keinen Sinn"

Aktualisiert:

von ran.de

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Videoclip • 01:19 Min

Darts-Star Raymond van Barneveld hat es aktuell nicht einfach. Nun trifft er eine drastische Entscheidung.

Neuigkeiten von Raymond van Barneveld. Die Darts-Legende will vorerst kürzer treten, das bestätigte er gegenüber dem niederländischen Portal "sportnieuws.nl". So erklärte der 59-Jährige, bis September seine Darts-Aktivitäten deutlich zurückzufahren.

"Barney" zieht aktuell mit seiner Ehefrau in das englische Milton Keynes um. Neben dem Umzug will er die Zeit zudem nutzen, um wieder in Form zu kommen. Jüngst lief es für den fünfmaligen Weltmeister auf der PDC-Tour nicht rund, was für großen Frust sorgte.

"Die Form ist nicht nur ein bisschen weg, sondern komplett verloren. Es läuft mega-, aber auch wirklich megaschlecht", ließ sich der Niederländer zitieren – und stellte einen Fußball-Vergleich an.

"Der verletzt sich, erholt sich, feiert sein Comeback in der zweiten Mannschaft und kehrt langsam in die erste zurück. Nun, ich bin chronisch verletzt, vor allem mental, und kann mich nicht erholen. Im Moment ist es furchtbar schwer für mich", so van Barneveld.

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Van Barneveld will Karriere noch nicht beenden

Entsprechend hofft der Darts-Profi, dass auch der Umzug nach England positive Auswirkungen für ihn haben wird.

"Die Leute müssen keine Angst haben, dass ich endgültig weg bin. Das befürchteten auch schon meine Kinder. Ich werde alle paar Wochen zwischen Den Haag und England pendeln. Aber ich schließe nicht aus, dass ich mich dort niederlasse, wenn es mir gefällt", erklärte Barney weiter.

Übrigens: Ein Karriereende hat der Routinier aktuell nicht angedacht. So plane er, "noch mindestens anderthalb Jahre" weiterzuspielen. Sogar eine Rückkehr auf die Tour im September ist demnach nicht ausgeschlossen.

Wichtig für van Barneveld: Er will "nicht als der, der sich ständig beklagt, in Erinnerung bleiben. Ich will Turniere gewinnen. Es kann sich auch jederzeit wieder wenden. Aber so weiterzumachen, hat überhaupt keinen Sinn. Auch nicht, wenn es mich die Weltmeisterschaft kostet."

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