ran Mehr Sport Darts: Seltener Anblick - Luke Littler posiert im Fischerhut Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Am 15. Spieltag der Darts Premier League hat sich Luke Humphries den Sieg gesichert. So verlief der Spieltag in Birmingham.

Am Donnerstagabend in Birmingham hat sich der Engländer Luke Humphries den ersten Tagessieg in der laufenden Saison der Darts Premier League gesichert. Er gewann im Finale mit 6:4 gegen den Waliser Gerwyn Price. Damit hat nun Humphries auch die Qualifikation für die Playoffs am 28. Mai in der Tasche. Darts-Legende Mark Webster legt Krebserkrankung offen Vor dem wieder erstarkten Humphries sicherten sich schon Luke Littler, Jonny Clayton und Price ihre Tickets für die Playoffs.

Darts: Humphries gelingt Revanche gegen Littler Humphries schaffte die Revanche nach der Final-Niederlage der Vorwoche und bezwang dieses Mal Luke Littler mit 6:3. Dabei gab Littler einen 3:0-Vorsprung noch aus der Hand.I n Leeds musste sich Humphries im Finale gegen den amtierenden Weltmeister noch mit 5:6 geschlagen geben, verpasste dadurch den Tagessieg. Im zweiten Halbfinale von Birmingham konnte sich Price mit 6:4 gegen Gian van Veen behaupten.

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Darts Premier League: Klare Siege im Viertelfinale Mit Littler und Jonny Clayton trafen die beiden bislang erfolgreichsten Spieler der Premier-League-Saison in Birmingham bereits im Viertelfinale aufeinander - und es wurde überraschend deutlich. Littler schlug Clayton deutlich mit 6:0. Bereits zuvor fertige Humphries Stephen Bunting ebenfalls mit 6:0 ab und buchte so das Halbfinal-Ticket. Ex-Weltmeister Michael van Gerwen schied in Birmingham bereits im Viertelfinale aus. Der Niederländer unterlag mit 4:6 gegen Price. Zum Auftakt des Darts-Abends in Birmingham bezwang van Veen den den Nordiren Josh Rock mit 6:3.

Darts Premier League: Die Ergebnisse vom 15. Spieltag im Überblick Finale Price - Humphries 4:6 Halbfinals Van Veen - Price 4:6

Humphries - Littler 6:3 Viertelfinals Rock - Van Veen 3:6

Price - Van Gerwen 6:4

Humphries - Bunting 6:0

Clayton - Littler 0:6

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