Dank eines fantastischen Averages von über 122 hat Michael van Gerwen bei einem Players Championship Turnier die deutsche Nummer eins Martin Schindler mit einem Whitewash nach Hause geschickt.

Martin Schindler hat bei der Players Championship 15 in Leicester eine starke Leistung gezeigt, ist im Halbfinale jedoch klar an Michael van Gerwen gescheitert. Der Niederländer gewann mit 7:0 in Legs und spielte dabei einen Drei-Dart-Average von 122,34 Punkten.

Schindler war zuvor mit konstant hohen Averages durch das Turnier marschiert und hatte sich unter anderem mit einem Average von 113,79 in der Runde der letzten 32 ausgezeichnet. Auch im Halbfinale legte der Deutsche noch 108,78 Punkte im Schnitt auf – doch van Gerwen ließ ihm schlicht keine Chance.

Der dreimalige Weltmeister benötigte nur zweimal mehr als zwölf Pfeile für einen Leg-Gewinn und nutzte die Doppelfelder konsequent. Highlight war ein 127er-Bull-Finish im fünften Leg. Beide Spieler hatten das Match mit einer 180 eröffnet.

Besonders sehenswert war Schindlers Achtelfinale gegen Wessel Nijman, den Führenden der Pro-Tour-Rangliste mit bereits fünf Turniersiegen in dieser Saison. Schindler setzte sich mit 6:5 durch.