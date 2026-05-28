Luke Littler hat sich den Titel in der Premier League Darts gesichert. Im Finale gewann der Engländer mit 11:10 gegen seinen Landsmann Luke Humphries.

Luke Littler hat seinen Titel in der Premier League verteidigt! An einem hochklassigen Darts-Abend setzte sich "The Nuke" im Decider gegen Luke Humphries durch.

Alle drei Spiele des Abends sorgten dabei für massig Spannung und hochklassige Momente.

Im ersten Halbfinale setzte sich Luke Littler knapp mit 10:9 gegen Gerwyn Price durch. Dabei schien es lange ein entspannter Abend für den jungen Dominator zu werden.

"The Nuke" führte zwischenzeitlich bereits mit 9:4 gegen Price, bevor der Waliser eine Aufholjagd startete und fünf Legs in Folge gewann. Erst im Decider konnte Littler seinen Kontrahenten stoppen und den Sieg einfahren.

Auch das zweite Halbfinale zwischen Luke Humphries und Jonny Clayton ging über die volle Distanz. Letztendlich blieb "Cool Hand Luke" seinem Spitznamen treu, gewann die letzten drei Legs und folgte seinem Landsmann ins Finale.