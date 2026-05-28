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Premier League Darts: Luke Littler sichert sich Titel nach Mega-Duell mit Luke Humphries
Veröffentlicht:von ran.de
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Luke Littler hat sich den Titel in der Premier League Darts gesichert. Im Finale gewann der Engländer mit 11:10 gegen seinen Landsmann Luke Humphries.
Luke Littler hat seinen Titel in der Premier League verteidigt! An einem hochklassigen Darts-Abend setzte sich "The Nuke" im Decider gegen Luke Humphries durch.
Alle drei Spiele des Abends sorgten dabei für massig Spannung und hochklassige Momente.
Im ersten Halbfinale setzte sich Luke Littler knapp mit 10:9 gegen Gerwyn Price durch. Dabei schien es lange ein entspannter Abend für den jungen Dominator zu werden.
"The Nuke" führte zwischenzeitlich bereits mit 9:4 gegen Price, bevor der Waliser eine Aufholjagd startete und fünf Legs in Folge gewann. Erst im Decider konnte Littler seinen Kontrahenten stoppen und den Sieg einfahren.
Auch das zweite Halbfinale zwischen Luke Humphries und Jonny Clayton ging über die volle Distanz. Letztendlich blieb "Cool Hand Luke" seinem Spitznamen treu, gewann die letzten drei Legs und folgte seinem Landsmann ins Finale.
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Littler und Humphries liefern sich Mega-Duell
Und dort sollten die beiden Superstars eine absolute Show abliefern. Die ersten Ausrufezeichen setzte Humphries, der aus einem 3:3 mit drei aufeinanderfolgenden 100+-Checkouts (134, 112 und 121) ein 6:3 machte.
Doppel-Weltmeister Luke Littler antwortete mit zwei 11-Dartern in Folge, bevor zwei Breaks und ein weiterer Littler-11-Darter das Spiel auf 7:7 stellten.
Auch im weiteren Spielverlauf konnte sich keiner der beiden absetzen. Dann setzte "The Nuke" zum nächsten Highlight an: Mit einem 10-Darter zum Break sicherte sich der 19-Jährige die 10:9-Führung.
Im folgenden Leg vergab Littler seinen ersten Championship-Dart. Humphries rettete sich in den Decider, konnte das Comeback allerdings nicht perfekt machen. Littler checkte 54 Punkte und verteidigte somit seinen Titel in der Premier League.
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