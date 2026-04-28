Darts: Luke Littler bekommt Ernährungstipps von Phil Taylor

ran Mehr Sport Phil Taylor coacht Luke Littler: Diese Tipps verändern alles! Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Um konstant an der Spitze zu bleiben, rät Phil Taylor Luke Littler, ganz genau auf seine Ernährung zu achten. Darüber hat er sogar schon mit Littlers Mutter gesprochen.

Mit erst 19 Jahren ist Luke Littler bereits Multi-Millionär und zweimaliger Weltmeister. Die Order of Merit führt er seit seinem zweiten WM-Titel im Januar mit einem riesigen Vorsprung an. Kommentar: Luke Littler steht am Scheideweg Bleibt Littler aber auch auf Dauer so dominant wie einst der legendäre Phil Taylor, der es auf insgesamt 16 WM-Titel brachte? Eine Antwort darauf zu geben, fällt schwer. Schließlich steht Littler trotz seiner zahlreichen Erfolge noch am Anfang seiner Karriere. Allerdings hat der Engländer nun ein paar Tipps bekommen, wie er langfristig seinen Erfolg konservieren kann – und die kamen ausgerechnet von Taylor. Am wichtigsten sei es, auf die eigene Ernährung zu achten, gab der heute 65-Jährige dem Teenager mit auf den Weg. Dieser Vorschlag kommt sicherlich nicht von ungefähr, wenn man bedenkt, dass sich Littler bis vor nicht allzu langer Zeit noch den einen oder anderen Döner genehmigt hatte.

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Taylor: "Hol dir kein Essen zum Mitnehmen" "Ich habe Lukes Mutter letztes Jahr tatsächlich gesagt, 'du spielst um eine Million Pfund, iss nicht in Hotels, hol dir kein Essen zum Mitnehmen. Koch dir dein Essen selbst in deinem Zimmer'", verriet Taylor im Darts-Podcast "Double Tops". Auch er selbst habe auf der Tour im Zimmer gekocht, wobei es bei ihm regelmäßig Fleisch gegeben habe. "Lammkoteletts waren ein Albtraum, weil sie das ganze Zimmer verraucht haben", erinnerte sich Taylor. Nach seinen Worten bestehe die größte Gefahr darin, auswärts zu essen, sich eine Lebensmittelvergiftung zu holen. Diese Erkenntnis habe er in Gesprächen mit einem früher aktiven Bodybuilder gewonnen, erklärte Taylor: "Wenn sie krank würden, könnten sie eine riesige Menge an Muskeln verlieren, und es könnte Jahre dauern, sie wieder aufzubauen. Und mich könnte das die Weltmeisterschaft kosten."

Taylors Rat an Littler: "Mach alles perfekt" Littler sollte aber auch nie mit einem Gefühl der Sättigung in Spiele gehen, rät Taylor. "Das ist wahrscheinlich der Schlüssel zum Erfolg", so der Rekordweltmeister: "ein bisschen hungrig zu sein. Wenn du um eine Million Pfund spielst, geh kein Risiko ein. Mach alles perfekt." Essen könne man ja auch nach dem Wettkampf, ist Taylors Ratschlag. Dabei verweist er wieder auf eigene Erfahrungen. "Ich hatte sogar einen Van, damit ich Dinge wie eine Heißluftfritteuse, einen kleinen Campingkocher und eine Bratpfanne mitnehmen konnte", sagte Taylor: "Wenn ich um 23 Uhr dann nach Hause kam und Hunger hatte, habe ich mir ein Steak und ein paar Eier gebraten – Proteine, schön einfach."

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