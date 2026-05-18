Darts-Star Raymond van Barneveld hat es aktuell nicht einfach. Nun trifft er eine drastische Entscheidung.

Neuigkeiten von Raymond van Barneveld. Die Darts-Legende will vorerst kürzer treten, das bestätigte er gegenüber dem niederländischen Portal "sportnieuws.nl". So erklärte der 59-Jährige, bis September seine Darts-Aktivitäten deutlich zurückzufahren.

"Barney" zieht aktuell mit seiner Ehefrau in das englische Milton Keynes um. Neben dem Umzug will er die Zeit zudem nutzen, um wieder in Form zu kommen. Jüngst lief es für den fünfmaligen Weltmeister auf der PDC-Tour nicht rund, was für großen Frust sorgte.

"Die Form ist nicht nur ein bisschen weg, sondern komplett verloren. Es läuft mega-, aber auch wirklich megaschlecht", ließ sich der Niederländer zitieren – und stellte einen Fußball-Vergleich an.

"Der verletzt sich, erholt sich, feiert sein Comeback in der zweiten Mannschaft und kehrt langsam in die erste zurück. Nun, ich bin chronisch verletzt, vor allem mental, und kann mich nicht erholen. Im Moment ist es furchtbar schwer für mich", so van Barneveld.