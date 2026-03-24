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Darts: Fragezeichen um Start von Gian van Veen bei Premier League in Berlin
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:02 Min
Vor dem achten Spieltag der Premier League Darts am Donnerstag in Berlin gibt es Sorgen um den Niederländer Gian van Veen.
Hinter der Teilnahme des Niederländers Gian van Veen am achten Spieltag der Premier League Darts in Berlin (Donnerstag, ab 19:00 Uhr im Joyn-Livestream) steht ein Fragezeichen.
Der 23-Jährige berichtete zuletzt über anhaltende körperliche Probleme und Erschöpfungserscheinungen, weshalb sein Start in Berlin noch offen ist.
"Ich merke, dass ich in der letzten Woche viel Kraft und Energie verloren habe, ich bin sehr schnell erschöpft. Letztes Wochenende war ich bei meiner Familie und habe gemerkt, dass all diese Reize immer noch sehr anstrengend sind", sagte van Veen im Podcast "Darts Draait Door".
Van Veen nach 15 Minuten völlig erschöpft
Im Podcast erzählte van Veen von einer nur sehr kurzen Trainingseinheit, weil sein Körper nicht mehr konnte. "Ich habe am Sonntag auch 15 Minuten lang geworfen, war danach aber völlig fertig und erschöpft", sagte der Darts-Star.
Daher ist auch weiterhin unsicher, ob er in Berlin antreten kann. "Das muss sich in den nächsten Tagen wirklich bessern, sonst wird es schwierig", sagte van Veen.
Zuletzt verpasste van Veen auch schon den siebten Spieltag der Premier League Darts. Da bei ihm laut dem Profiverband PDC Nierensteine diagnostiziert wurden, lag van Veen im Krankenhaus, während seine Kollegen in der Premier League spielten.
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