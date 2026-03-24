Darts: Fragezeichen um Start von Gian van Veen bei Premier League in Berlin

Vor dem achten Spieltag der Premier League Darts am Donnerstag in Berlin gibt es Sorgen um den Niederländer Gian van Veen.

Hinter der Teilnahme des Niederländers Gian van Veen am achten Spieltag der Premier League Darts in Berlin (Donnerstag, ab 19:00 Uhr im Joyn-Livestream) steht ein Fragezeichen.

Der 23-Jährige berichtete zuletzt über anhaltende körperliche Probleme und Erschöpfungserscheinungen, weshalb sein Start in Berlin noch offen ist.

"Ich merke, dass ich in der letzten Woche viel Kraft und Energie verloren habe, ich bin sehr schnell erschöpft. Letztes Wochenende war ich bei meiner Familie und habe gemerkt, dass all diese Reize immer noch sehr anstrengend sind", sagte van Veen im Podcast "Darts Draait Door".