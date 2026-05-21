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Darts Premier League: Stephen Bunting holt Tagessieg am 16. Spieltag
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:19 Min
Zum Abschluss der regulären Saison der Darts Premier League hat sich Stephen Bunting am 16. Spieltag den Tagessieg geholt. So verlief der Spieltag in Sheffield.
Am Donnerstagabend ging die reguläre Saison der Darts Premier League in Sheffield zu Ende.
Dabei konnte sich Stephen Bunting durch einen 6:3-Sieg im Finale gegen Luke Humphries den Tagessieg sichern.
Während Humphries nun trotz der Final-Niederlage in London bei den Playoffs um den diesjährigen Titel in der Darts Premier League spielt, hat Bunting die Playoffs verpasst. Für ihn endet die Saison damit trotz zwei Tagessiegen vorzeitig.
Bunting schlägt Price und Clayton
Vor Humphries hatte Bunting in Sheffield mit Jonny Clayton und Gerwyn Price zwei Spieler geschlagen, die ebenfalls schon vor Beginn des 16. Spieltages für die Playoffs qualifiziert waren.
Humphries musste auf den Weg ins Finale unter anderem Luke Littler bezwingen. Im Halbfinale setzte sich Humphries gegen den amtierenden Weltmeister klar mit 6:1 durch.
Ebenfalls früh ausgeschieden ist mit Michael van Gerwen ein weiterer Ex-Weltmeister. Der Niederländer unterlag schon im Viertelfinale gegen Humphries nach Entscheidungssatz mit 5:6.
Darts Premier League: Die Ergebnisse vom 16. Spieltag im Überblick
Finale
Bunting - Humphries 6:3
Halbfinale
Bunting - Price 6:3
Littler - Humphries 1:6
Viertelfinale
Clayton - Bunting 3:6
Price - Van Veen 6:2
Littler - Rock 6:5
Humphries - Van Gerwen 6:5
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