Darts Premier League: Stephen Bunting holt Tagessieg am 16. Spieltag

Zum Abschluss der regulären Saison der Darts Premier League hat sich Stephen Bunting am 16. Spieltag den Tagessieg geholt. So verlief der Spieltag in Sheffield.

Am Donnerstagabend ging die reguläre Saison der Darts Premier League in Sheffield zu Ende.

Dabei konnte sich Stephen Bunting durch einen 6:3-Sieg im Finale gegen Luke Humphries den Tagessieg sichern.

Während Humphries nun trotz der Final-Niederlage in London bei den Playoffs um den diesjährigen Titel in der Darts Premier League spielt, hat Bunting die Playoffs verpasst. Für ihn endet die Saison damit trotz zwei Tagessiegen vorzeitig.