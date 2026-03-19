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Darts: Luke Littler gewinnt völlig irres Premier-League-Finale gegen Gerwyn Price

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von ran

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Luke Littler im siebten Pferdehimmel! Darts-Star rasiert beim Galopprennen

Videoclip • 01:02 Min

Was für eine Aufholjagd! Der Weltmeister liegt im Finale von Nacht 7 der Premier League mit 0:5 zurück und dreht dann die Partie gegen Gerwyn Price. Der "Iceman" lässt dabei fünf Matchdarts aus.

Luke Littler hat wieder einmal bewiesen, dass er eine Klasse für sich ist.

"The Nuke" sah am Donnerstagabend im Finale der siebten Premier-League-Nacht in Dublin schon wie der sichere Verlierer aus – doch dann startete der Darts-Superstar eine irre Aufholjagd!

Mit 0:5 lag Littler gegen Gerwyn Price anscheinend aussichtslos zurück, ehe er sechs Legs in Folge gewann. Während der 19-Jährige immer stärker wurde, flatterten beim "Iceman" die Nerven.

Gleich fünf Matchdarts ließ der Waliser aus und wurde von Littler eiskalt bestraft.

Littler brilliert schon im Halbfinale gegen Michael van Gerwen

Bereits im Halbfinale gegen Michael van Gerwen hatte sich der Weltmeister in Topform präsentiert.

"MvG" führte zwischenzeitlich mit 5:3 und vergab ebenfalls einen Matchdart, doch am Ende sicherte sich der junge Engländer mit seinem ersten Comeback des Abends den knappen 6:5-Sieg.

Der Niederländer war zuvor per Freilos ins Halbfinale eingezogen, da sein Landsmann Gian van Veen aufgrund von Nierensteinen ins Krankenhaus eingeliefert worden war.

Im zweiten Halbfinale hatte Price seine starke Form zunächst noch unter Beweis gestellt und Luke Humphries beim 6:1 keine Chance gelassen. Gegen Littlers fulminanten Endspurt im Finale war er dann jedoch machtlos.

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