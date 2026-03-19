Darts: Luke Littler gewinnt völlig irres Premier-League-Finale gegen Gerwyn Price

Was für eine Aufholjagd! Der Weltmeister liegt im Finale von Nacht 7 der Premier League mit 0:5 zurück und dreht dann die Partie gegen Gerwyn Price. Der "Iceman" lässt dabei fünf Matchdarts aus.

Luke Littler hat wieder einmal bewiesen, dass er eine Klasse für sich ist.

"The Nuke" sah am Donnerstagabend im Finale der siebten Premier-League-Nacht in Dublin schon wie der sichere Verlierer aus – doch dann startete der Darts-Superstar eine irre Aufholjagd!

Mit 0:5 lag Littler gegen Gerwyn Price anscheinend aussichtslos zurück, ehe er sechs Legs in Folge gewann. Während der 19-Jährige immer stärker wurde, flatterten beim "Iceman" die Nerven.

Gleich fünf Matchdarts ließ der Waliser aus und wurde von Littler eiskalt bestraft.