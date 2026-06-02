World Cup of Darts 2026 in Frankfurt live: Infos zur Übertragung im TV, Spielplan und Teilnehmern

ran Mehr Sport Darts: Netzreaktionen zu Luke Littlers unsportlichem Verhalten Videoclip • 01:11 Min Link kopieren Teilen

Vom 11. bis 14. Juni findet der World Cup of Darts in Frankfurt statt. ran hat alle Infos zum European-Tour-Turnier zusammengefasst.

In Frankfurt findet vom 11. bis 14. Juni mit dem World Cup of Darts die jährliche Team-WM statt. Das Turnier ist einzigartig im PDC-Kalender, da es als einziger Wettbewerb sowohl im Doppelmodus gespielt wird als auch als Nationenvergleich dient. Littler fordert Formatänderung der Premier League Im vergangenen Jahr gewannen Josh Rock und Daryl Gurney für Nordirland. ran hat alle Informationen zum Turnier zusammengefasst.

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Was ist der World Cup of Darts? Bei der Team-WM bzw. dem World Cup of Darts handelt es sich um das einzige Teamevent der PDC. Beim fünften Major des Jahres (11. bis 14. Juni) treten insgesamt 80 Spieler aus 40 verschiedenen Ländern an. Daraus ergeben sich letztlich 40 Duos, die um den Sieg kämpfen.

World Cup Darts in Frankfurt live: Wann wird gespielt? Der erste Gruppenspieltag erfolgt am 11. Juni ab 19 Uhr, ehe die Vorrunde mit dem zweiten Spieltag am Freitag, 12. Juni (ab 12 und ab 19 Uhr) abgeschlossen wird. Am Samstag stehen die Achtelfinals auf dem Programm (ab 13 und ab 19 Uhr). Am Sonntag warten ab 13 Uhr die Viertelfinale, ehe ab 19 Uhr die Halbfinal-Spiele und im Anschlzss das Finale folgt.

World Cup Darts in Frankfurt live: In welchem Format wird gespielt? Während die besten vier Nationen bereits für die K.o.-Phase gesetzt sind, müssen die 36 verbliebenen Ländern in Dreiergruppen zwölf Tickets für das Achtelfinale ausspielen. Hierbei kommen folgerichtig nur die Gruppensieger weiter. In der Gruppenphase wird im Best of 7 Legs gespielt, in der K.o.-Phase wird dann auf Best of 15 Legs und im Finale auf Best of 19 Legs aufgestockt. Seit 2023 wird pro Partie nur noch ein Doppel gespielt. Bis 2022 war es noch üblich, zwei Einzel und ein Doppel-Match zu spielen.

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World Cup Darts in Frankfurt live: Welche Stars sind mit dabei? In der Regel stellt jedes Land die beiden besten Spieler der aktuellen Order of Merit. Folgerichtig sind die Stars der Szene bis auf wenige Ausnahmen mit dabei. Für England werden Luke Humphries und Luke Littler ein Duo bilden. Die Niederlande bietet Gian van Veen und Michael van Gerwen auf. Gary Anderson und Cameron Menzies werden Schottland vertreten, während Josh Rock und Daryl Gurney das nordirische Duo bilden. Hierbei handelt es sich gleichzeitig auch um die für die K.o.-Runde gesetzten Nationen. Im Vorfeld hatte Darts-Superstar Gerwyn Price für das Turnier abgesagt. Die genauen Gründe dafür sind weiterhin unklar.

World Cup Darts in Frankfurt live: Wer tritt bei der Team-WM für Deutschland an? Für Deutschland werden Martin Schindler und Ricardo Pietreczko antreten. Das Duo ging bereits in der letztjährigen Ausgabe des Turniers an den Start. Schindler gewann letztes Jahr die Austrian Open und stand 2023 schon mal im Halbfinale des World Cup of Darts. Sein Partner war damals jedoch Gabriel Clemens. Derzeit steht Schindler als bester Deutscher auf Platz 18 der Weltrangliste. Pietreczko wird erst das zweite Mal bei der Team-WM dabei sein. Der 31-Jährige gewann 2023 die German Championships und kam bei der WM 2025 bis ins Achtelfinale. In der Weltrangliste befindet er sich derzeit auf dem 35. Platz.

World Cup Darts in Frankfurt live: Läuft das Turnier live im TV und Stream? Der World Cup of Darts läuft nicht im Free-TV und auch nicht in einem kostenlosen Live-Stream. Die Rechte für die PDC-Turniere unterliegen der kostenpflichtigen Streaming-Plattform DAZN.

World Cup Darts in Frankfurt live: Wie hoch sind die Preisgelder? Insgesamt werden 500.000 Pfund (umgerechnet etwa 576.900 Euro) an die Spieler ausgeschüttet. Sieger: je 50.000 Pfund

Finalist: je 24.000 Pfund

Halbfinale: je 15.000 Pfund

Viertelfinale: je 10.000 Pfund

Achtelfinale: je 5.000 Pfund

Gruppenzweiter: je 3.000 Pfund

Gruppendritter: je 2.500 Pfund Auch interessant: Premier League Darts: Luke Littler sichert sich Titel nach Mega-Duell mit Luke Humphries

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