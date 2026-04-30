Eishockey
DEL-Finale live & kostenlos: Adler Mannheim vs. Eisbären Berlin - Spiel fünf im Joyn-Livestream
Aktualisiert:von ran.de
DEL-Finale, Spiel 5: Adler Mannheim - Eisbären Berlin
Die Saison 2025/26 in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) steht vor dem Ende. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.
Die Saison 2025/26 in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) neigt sich dem Ende entgegen. Als Titelverteidiger gingen die Eisbären Berlin in die DEL-Spielzeit, die 32. Spielzeit der Wettbewerbshistorie.
DEL: Spiel fünf zwischen den Adlern Mannheim und Eisbären Berlin am 3. Mai ab 16:30 Uhr auf Joyn streamen
Und der Klub aus der Hauptstadt hat tatsächlich die Chance, erneut die Meisterschaft zu feiern.
Im DEL-Finale geht es gegen die Adler Mannheim, die erstmals seit 2019 wieder Meister werden könnten. Aktuell führt Berlin in der Finalserie mit 3:1.
ran gibt alle wichtigen Informationen zur Saison 2025/26 in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL).
DEL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?
In der DEL-Saison 2025/26 sind 14 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Eishockey-Spielklasse.
Im Finale treffen die Adler Mannheim auf die Eisbären Berlin.
DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele der Finalserie auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?
Ja! Ausgewählte Spiele der Finalserie der Deutschen Eishockey-Liga werden über Joyn im Livestream zu sehen sein.
Das fünfte Spiel ist ebenfalls live auf Joyn zu sehen.
Das nächste Spiel:
Datum: 3. Mai 2026
Uhrzeit: 16:30 Uhr
DEL-Finale: Wann finden die nächsten Spiele statt?
Spiel 5: 3. Mai; 16:30 Uhr: Eisbären Berlin vs. Adler Mannheim
Spiel 6 - TBD wenn notwendig