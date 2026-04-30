DEL: Adler Mannheim gewinnen Overtime-Krimi - Berliner Titelfeier liegt zunächst auf Eis

ran Mehr Sport DEL: Highlights Kölner Haie vs. Berliner Eisbären Videoclip • 01:58 Min Link kopieren Teilen

Alles war angerichtet, für die große Meisterfeier der Eisbären Berlin. In einem echten Overtime-Krimi sichern sich die Adler Mannheim jedoch Spiel vier.

Matchball verschenkt, Titelsause vertagt: In einem wahren Overtime-Krimi haben die Eisbären Berlin ihre erste Chance auf die zwölfte Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vergeben. Der Rekordchampion verspielte am Donnerstag im vierten Finalspiel gegen die Adler Mannheim eine Zwei-Tore-Führung und verlor noch mit 3:4 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1) nach der zweiten Verlängerung. Damit liegen die Berliner in der Best-of-seven-Serie nur noch mit 3:1 vorne. Mannheims Nicolas Mattinen (32.), Zach Solow (53.), Alexander Ehl (57.) und Luke Esposito (84.) vermiesten den Eisbären mit ihren Toren die Party in der Uber Arena. Für die Berliner trafen Les Lancaster (23.), Liam Kirk (28.) und Markus Vikingstad (47.).

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DEL: Adler Mannheim halten Mini-Chance am Leben Die Serie geht nun zurück in die Kurpfalz, wo Berlin am Sonntag (16.30 Uhr/MagentaSport) erneut die Möglichkeit hat, den dritten DEL-Titel in Folge perfekt zu machen. Die Adler hielten die minimale Hoffnung auf ihre erste Meisterschaft seit 2019 am Leben. Am Donnerstag hätten die Eisbären bereits nach 57 Sekunden in Führung gehen können. Ty Ronning war plötzlich frei durch, scheiterte aber an Adler-Goalie Johan Mattsson. In der Folge stemmten sich die Gäste achtbar gegen den Final-K.o. – Eisbären-Torwart Jonas Stettmer rettete stark gegen Kris Bennett (3.). Insgesamt verteidigten die Defensivreihen im ersten Drittel das meiste gut weg, kurz vor Ende vergab Marcel Noebels (19.) im Duell mit Mattsson die Großchance zur Führung. Der Großteil der 14.200 Zuschauer in der ausverkauften Halle explodierte schließlich, als Lancaster während eines Powerplays per One-Timer einschweißte. Nur fünf Minuten später legte Kirk nach – im Eins-gegen-eins mit Mattsson vollstreckte der Kanadier eiskalt. DEL-Finale: Adler Mannheim vs. Eisbären Berlin im Joyn-Livestream

Eishockey: Kölner Haie sind am Playoff-Aus selbst schuld - ein Kommentar