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Eishockey: Deutsche Nationalmannschaft feiert erfolgreichen WM-Test - Sieg gegen Gruppengegner

Veröffentlicht:

von SID

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Eishockey-Highlights: Deutschland vs. Slowakei

Videoclip • 03:35 Min

Nach dem enttäuschenden Abschneiden bei den Olympischen Winterspielen nähert sich die Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ihrer WM-Form. Gegen Österreich reicht es für einen knappen Sieg.

Dritter Sieg im fünften Test: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kommt mit Verstärkung allmählich in Schwung. 15 Tage vor dem WM-Auftakt in der Schweiz setzte sich das Team von Bundestrainer Harold Kreis in Zell am See gegen Österreich mit 4:3 (1:0, 1:1, 2:2) durch, zeigte aber vor allem in der Defensive noch Schwächen.

Am Samstag (17.00 Uhr/MagentaSport) gibt es in Garmisch-Partenkirchen bereits ein Wiedersehen, in der WM-Vorrunde sind die beiden Nachbarn erneut Gegner.

Der Straubinger Stefan Loibl (5./55.), der Augsburger Alexander Blank (37.) und der Iserlohner Daniel Fischbuch (48.) erzielten die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), der noch die Spieler der DEL-Finalisten und aus Nordamerika fehlten. Für die Gastgeber trafen Patrick Söllinger (26.), Mario Huber (41.) und Timo Nickl (47.).

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Deutschland mit Zuwachs: Treutle patzt doppelt

Der in der DEL gesperrte Fabio Wagner und dessen Münchner Teamkollegen Maximilian Kastner und Phillip Sinn verstärkten die DEB-Auswahl ebenso wie die Kölner Dominik Bokk, Parker Tuomie und Jan Luca Sennhenn. Schweiz-Profi Dominik Kahun blieb in Garmisch-Partenkirchen, weil er noch einen grippalen Infekt auskuriert.

Tuomie und Bokk führten sich gleich gut ein, das Duo bereitete das 1:0 durch Loibl vor. Der Nürnberger Samuel Dove-McFalls hatte Pech mit einem Lattentreffer (14.). Auch Bokk vergab zwei gute Chancen.

Im schwächeren Mitteldrittel sah der Nürnberger Torwart Niklas Treutle beim Ausgleich nicht gut aus. Doch Blank gelang die erneute Führung. Zu Beginn des Schlussabschnitts patzte erneut Treutle. Die Entscheidung fiel durch Loibls zweites Tor.

Deutschland mit Niederlagen gegen Tschechien und Siegen gegen die Slowakei

Zuvor hatte das DEB-Team zweimal in Tschechien verloren (3:5, 1:4) und zweimal daheim gegen die Slowakei gewonnen (3:1, 3:1). Die Generalprobe gegen Olympiasieger USA findet am 10. Mai in Mannheim statt.

Dann werden auch die Nationalspieler der DEL-Finalisten Eisbären Berlin und Adler Mannheim sowie mögliche Verstärkungen aus Nordamerika erwartet. NHL-Torhüter Philipp Grubauer hat seine Teilnahme signalisiert, Moritz Seider dagegen ist nach eigener Aussage noch nicht fit. Die WM in der Schweiz beginnt am 15. Mai in Zürich gegen Finnland.

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