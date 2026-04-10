Eishockey: DEL-Playoffs heute live - Kölner Haie vs. Eisbären Berlin im Joyn-Livestream

Bald verfügbar Heute, 19:15 Uhr • Eishockey DEL-Playoffs: Kölner Haie vs. Eisbären Berlin - Halbfinale Spiel 2 Verfügbar auf Joyn 170 Min Link kopieren Teilen

Die Saison 2025/26 in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ist in vollem Gange. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Eisbären Berlin in die DEL-Spielzeit, die 32. Spielzeit der Wettbewerbshistorie.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der DEL im kostenlosen Livestream verfolgen. Kölner Haie vs. Eisbären Berlin am 10. April ab 19:15 Uhr im Joyn-Livestream ran gibt alle wichtigen Informationen zur Saison 2025/26 in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL).

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DEL 2025/26 heute live: Welche Teams sind mit dabei? In der DEL-Saison 2025/26 sind 14 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse. Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

DEL-Saison 2025/26 heute live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen? Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Deutschen Eishockey-Liga über Joyn im Livestream zu sehen sein. Das nächste Spiel: Partie: Kölner Haie vs. Eisbären Berlin

Datum: 10. April

Uhrzeit: 19:30 Uhr

Das Wichtigste zur DEL in Kürze Spielplan

Tabelle

DEL-Saison 2025/26 heute live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen? Ja, ausgewählte Spiele der DEL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen. DF1 zeigt jeden Sonntag eine Partie ab 16:30 Uhr im Free-TV.

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