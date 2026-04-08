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DEL-Playoffs: Eisbären Berlin mit Ausrufezeichen gegen Kölner Haie - Adler Mannheim feiern Overtime-Sieg
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:17 Min
Titelverteidiger Eisbären Berlin hat mit einem Statement-Sieg gegen die Kölner Haie einen perfekten Start in das Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hingelegt. Die Adler Mannheim haben gegen Red Bull München einen Auftaktsieg in der Verlängerung gefeiert.
Der Rekordmeister Eisbären Berlin setzte sich in Spiel eins mit 6:3 (2:1, 3:1, 1:1) gegen den Hauptrundensieger aus Köln durch.
Auch die Adler Mannheim jubelten zum Auftakt über ein 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) nach Verlängerung gegen Red Bull München.
In der Neuauflage des Vorjahresfinales, in dem Berlin drei 7:0-Kantersiege in Folge gegen die Kölner gefeiert hatte, legten die Eisbären vor heimischer Kulisse einen Blitzstart hin.
Erst sorgte Adam Smith (5.) für die umjubelte Führung, zwei Minuten später erhöhte Moritz Kretzschmar (7.). Doch die Haie schlugen in einer wilden Anfangsphase schnell zurück, Valtteri Kemiläinen traf in Überzahl (9.).
Der Beginn des zweiten Drittel gehörte dann wieder den Eisbären, innerhalb von 66 Sekunden stellten Marcel Noebels (24.) und Jonas Müller (25.) auf 4:1. Den erneuten Anschlusstreffer in Unterzahl durch Patrick Russell (34.) konterte Kretzschmar wenig später mit seinem zweiten Tor des Spiels (36.).
In der Schlussphase erzielte Lester Lancaster per Empty-Net-Goal (58.) den sechsten Treffer des Heimteams, Kölns Gregor MacLeod (59.) betrieb noch einmal Ergebniskosmetik.
Adler Mannheim siegen in 13. Minute der Verlängerung
"Ich bin sehr zufrieden, wir haben einen guten Start erwischt", sagte der Berliner Frederik Tiffels bei MagentaSport: "Es hat uns natürlich geholfen, direkt 2:0 in Führung zu gehen."
Die Haie hätten "kein schlechtes Spiel gemacht", sagte Kölns Maximilian Kammerer: "Wir müssen es abhaken, es ist nur ein Spiel. Freitag geht es weiter." Dann steht in Köln das zweite Aufeinandertreffen an.
In Mannheim bracht John Gilmour (5.) das Heimteam in Führung, Taro Hirose glich acht Sekunden vor Ende des ersten Drittels aus (20.). In der 39. Minute sorgte Nikolaus Heigl für die Gästeführung, nun hatte Mannheim dank Zachary Solow (42.) die passende Antwort parat.
In der 13. Minute der Verlängerung sorgte schließlich Marc Michaelis für die Entscheidung zugunsten der Adler.
Auch hier findet Spiel zwei am Freitag statt, in München fällt der Puck um 19 Uhr.
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