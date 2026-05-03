Die Eisbären Berlin machen nach dem kleinen Stolperer in Spiel vier kurzen Prozess mit den Adler Mannheim und holen sich den DEL-Meistertitel.

Der zweite Matchball saß: Die Eisbären Berlin haben ihren Titel erfolgreich verteidigt und sich zum zwölften Mal zum Meister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gekrönt. Im fünften Finalspiel feierten die gnadenlos effektiven Eisbären einen 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)-Sieg bei den Adlern Mannheim und gewannen die Best-of-seven-Serie mit 4:1.

Dem Rekordchampion gelang die dritte Meisterschaft in Folge und die fünfte in den letzten sechs Jahren, Headcoach Serge Aubin setzte sich mit Berlin auch in seiner 15. Playoff-Serie durch.

Playoff-Topscorer Ty Ronning (20., 44.), Torjäger Liam Kirk (22.) und Eric Mik (58.) erzielten in einem intensiven und temporeichen Spiel die Tore für Berlin, dazu zeigte Goalie Jonas Stettmer reihenweise starke Paraden. Sechs Minuten parierte der 24-Jährige sogar einen Penalty von Luke Esposito. Lediglich Marc Michaelis überwand ihn kurz vor Schluss (59.).

Mannheim vergab zahlreiche gute Chancen und konnte die Meisterparty so nicht verhindern. Am Donnerstag hatten die Eisbären zu Hause ihren ersten Matchball vergeben und erstmals in der Serie verloren (3:4 n.V.).