Eishockey-WM 2026: Dominik Bokk kehrt vor Turnier ins DEB-Team zurück

Dominik Bokk hat gute Chancen auf einen Kaderplatz bei der kommenden Eishockey-Weltmeisterschaft.

Der Anruf des Bundestrainers kam für Dominik Bokk etwas überraschend. "Ich war am Flughafen in Mallorca", berichtete der Rückkehrer in die Eishockey-Nationalmannschaft lachend.

Harold Kreis erwischte den Stürmer der Kölner Haie bei der "Saisonabschlussfeier", bei der der Hauptrundenerste das bittere Halbfinal-Aus in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vergessen wollte.

Er habe "ein kurzes Telefonat" mit Kreis geführt, erzählte Bokk, "er hat mir die Zeit gegeben, die Saison mit der Mannschaft abzuschließen". Dann stieß der 26-Jährige, der 2018 in der ersten Runde des NHL-Drafts als größtes deutsches Talent nach Leon Draisaitl gezogen worden war, zum DEB-Team - nach drei Jahren.

Und Bokk führte sich gleich gut ein. Beim 4:3-Sieg im fünften WM-Test in Österreich zeigte er seine offensiven Qualitäten: Er bereitete sowohl das 1:0 als auch den Siegtreffer durch Stefan Loibl (5./55.) vor. Zwar spielte Bokk, der lange als schlampiges Genie galt, auch den ein oder anderen riskanten Pass. Doch seine Defensivarbeit hat sich speziell in Köln unter dem finnischen Trainer Kari Jalonen deutlich verbessert.