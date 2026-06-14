Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele
WM 2026 heute nicht im Free-TV: MagentaTV überträgt live & exklusiv im TV & Livestream - alle Spiele im Überblick
Aktualisiert:von Julian Huter
ran Fußball
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Bei der WM 2026 werden nicht alle Spiele live im Free-TV übertragen. Einige Partien werden exklusiv im Pay-TV von MagentaTV gezeigt.
Die Fußball-WM 2026 wird in Deutschland nicht komplett im Free-TV zu sehen sein.
Zwar übertragen ARD und ZDF insgesamt 60 der 104 Spiele live, darunter alle Partien der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale. Wer aber wirklich jedes Spiel der Weltmeisterschaft sehen will, braucht MagentaTV.
Der Streamingdienst der Telekom zeigt alle 104 Spiele der WM 2026 live. 44 Partien laufen exklusiv bei MagentaTV und damit nicht parallel bei ARD oder ZDF.
WM-Livestreams auf Joyn
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WM 2026: MagentaTV zeigt exklusiv diese Spiele
Aktuell stehen noch nicht alle Exklusivspiele von MagentaTV fest.
Die übrigen exklusiven Partien, darunter weitere Spiele am dritten Gruppenspieltag sowie Begegnungen der K.o.-Phase, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.
12. Juni, 4:00 Uhr: Südkorea - Tschechien 2:1 - Gruppe A
13. Juni, 03:00 Uhr: USA - Paraguay 4:1 - Gruppe D
14. Juni, 06:00 Uhr: Australien - Türkei 2:0 - Gruppe D
14. Juni, 22:00 Uhr: Niederlande - Japan - Gruppe F
15. Juni, 4:00 Uhr: Schweden - Tunesien - Gruppe F
16. Juni, 21:00 Uhr: Frankreich - Senegal - Gruppe I
17. Juni, 00:00 Uhr: Irak - Norwegen - Gruppe I
18. Juni, 01:00 Uhr: Ghana - Panama - Gruppe L
18. Juni, 04:00 Uhr: Usbekistan - Kolumbien - Gruppe K
18. Juni, 21:00 Uhr: Schweiz - Bosnien und Herzegowina - Gruppe B
19. Juni, 03:00 Uhr: Mexiko - Südkorea - Gruppe A
20. Juni, 00:00 Uhr: Schottland - Marokko - Gruppe C
20. Juni, 05:00 Uhr: Türkei - Paraguay - Gruppe D
21. Juni, 06:00 Uhr: Tunesien - Japan - Gruppe F
21. Juni, 18:00 Uhr: Spanien - Saudi-Arabien - Gruppe H
22. Juni, 03:00 Uhr: Neuseeland - Ägypten - Gruppe G
23. Juni, 02:00 Uhr: Norwegen - Senegal - Gruppe I
24. Juni, 01:00 Uhr: Panama - Kroatien - Gruppe L
25. Juni, 00:00 Uhr: Schottland - Brasilien - Gruppe C
26. Juni, 04:00 Uhr: Türkei - USA - Gruppe D
WM 2026: Türkei vs. USA live im TV, Stream & Ticker
Die Liste deckt vor allem Spiele der Gruppenphase ab. Auffällig: Viele Partien finden nach deutscher Zeit spätabends, nachts oder am frühen Morgen statt.
Besonders prominent sind unter anderem Frankreich gegen Senegal, Niederlande gegen Japan, Spanien gegen Saudi-Arabien, Schottland gegen Brasilien sowie alle drei Gruppenspiele der Türkei.
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Wie viele WM-Spiele zeigt MagentaTV exklusiv?
MagentaTV zeigt bei der WM 2026 insgesamt 44 Spiele exklusiv. Dazu gehören unter anderem sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals und zwei Viertelfinals. Die komplette Liste aller exklusiven Spiele steht aber noch nicht fest.
ARD und ZDF zeigen zusammen 60 Spiele im Free-TV und in ihren Streaming-Angeboten. Dazu zählen alle Deutschland-Spiele, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Finale.
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WM 2026: Laufen die Deutschland-Spiele bei MagentaTV exklusiv?
Nein. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft laufen zwar auch bei MagentaTV, aber nicht exklusiv. Sie sind zusätzlich im Free-TV bei ARD oder ZDF zu sehen. Hintergrund ist unter anderem, dass Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei einer Fußball-WM im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden müssen
Deutschland spielt in der Gruppenphase gegen Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Die deutschen Gruppenspiele gehören daher nicht zu den exklusiven MagentaTV-Partien.
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Welche WM-Spiele laufen kostenlos im Free-TV?
Im Free-TV laufen bei ARD und ZDF insgesamt 60 Spiele. Dazu gehören:
alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft
das Eröffnungsspiel
ausgewählte weitere Gruppen- und K.o.-Spiele
beide Halbfinals
das Finale
Das Finale der WM 2026 findet am 19. Juli 2026 statt und wird live im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal übertragen.
WM: Türkei-Fans brauchen MagentaTV
Für Fans der türkischen Nationalmannschaft ist die TV-Lage klar: Alle drei Gruppenspiele der Türkei laufen nach aktuellem Stand exklusiv bei MagentaTV. Das betrifft die Gruppenspiele gegen Australien, Paraguay und die USA. MagentaTV plant dafür auch ein spezielles Angebot mit türkischem Kommentar und Gästen.
Warum läuft die WM 2026 nicht komplett im Free-TV?
Dass nicht mehr alle Spiele der Fußball-WM im Free-TV laufen, liegt primär daran, dass die Deutsche Telekom die exklusiven Gesamtrechte für die Weltmeisterschaft erworben hat.
Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben aus Kostengründen nur eine Sublizenz für einen Teil der Spiele gekauft.
Laut Medienstaatsvertrag (früher Rundfunkstaatsvertrag) müssen gewisse Spiele jedoch im frei-empfangbaren Fernsehen übertragen werden, darunter: Eröffnungsspiel, alle Deutschland-Spiele sowie die Halbfinals und das Finale.
Für Fans bedeutet das: Die wichtigsten Free-TV-Spiele sind abgedeckt, aber nicht jede Partie ist ohne Abo zu sehen.
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