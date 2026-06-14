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WM 2026: Niederlande vs. Japan heute live im TV, Livestream und Ticker - die Aufstellungen sind da
Aktualisiert:von ran
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WM 2026: Haaland und Co. im Wikinger-Look
Videoclip • 01:09 Min
Die Niederlande starten mit einem Spiel gegen Japan in das WM-Turnier. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream und zur Anstoßzeit.
Update, 20:45 Uhr: Die Aufstellungen sind da
Niederlande: Verbruggen - Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven, Dumfries - Gravenberch, Reijnders, De Jong - Gakpo, Malen, Summerville
Japan: Suzuki - Taniguchi, Watanabe, Ito - Kubo, Doan, Maeda, Nakamura, Kamada, Sano - Ueda
WM 2026: Niederlande vs. Japan am 14. Juni ab 22:00 Uhr im Liveticker
WM 2026 exklusiv auf MagentaTV: So seht ihr Holland vs. Japan
Die Niederlande haben bei der Weltmeisterschaft 2026 eine durchaus knifflige Vorrunde erwischt. In Gruppe D trifft die "Elftal" auf Japan, Schweden und Tunesien.
Zum Auftakt geht es für "Oranje" gegen Japan. Dass die Asiaten durchaus gefährlich sein können, bewiesen sie zuletzt immer wieder.
2022 gewannen sie im ersten Spiel gegen Deutschland mit 2:1 und leiteten so das Vorrundenaus der DFB-Elf ein.
Die Niederlande will einem ähnlichen Schicksal entgehen. Verzichten muss das Team von Trainer Ronald Koeman dabei auf Xavi Simons. Der Ex-Leipzig-Star verpasst das Turnier mit einem Kreuzbandriss.
Niederlande vs. Japan live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Sonntag, 14. Juni 2026, 22:00 Uhr (MESZ)
Spielort: Dallas-Stadion (Dallas)
Wettbewerb: WM 2026, Gruppe F
Niederlande - Japan live im TV und Stream sehen
Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF weite Teile des Turniers im Free-TV.
Das Spiel zwischen den Niederlande und Japan gehört allerdings nicht dazu und wird NUR auf MagentaTV gezeigt. Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden.
WM 2026: Niederlande vs. Japan im Liveticker
Wer nicht live vor dem Bildschirm sitzen kann, bleibt trotzdem bestens informiert: Einen ausführlichen und kostenlosen Liveticker zum Duell Niederlande vs. Japan gibt es wie gewohnt auf ran.de.
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