DEL: Eisbären droht Aubin-Abschied: Meistertrainer nach Bern?

Den Eisbären Berlin droht nach dem zwölften Titelgewinn der Abschied ihres Meistermachers

Der Kanadier Serge Aubin soll neuer Trainer beim Schweizer Traditionsklub SC Bern werden. Das berichtete das Portal "watson.ch".

Aubin führte die Eisbären mit dem entscheidenden 4:1-Sieg am Sonntag gegen die Adler Mannheim zur fünften Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in sechs Jahren. Der Erfolgstrainer hat mit Berlin noch keine Playoff-Serie verloren.