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DEL: Eisbären droht Aubin-Abschied: Meistertrainer nach Bern?

Aktualisiert:

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Eishockey-Highlights: Deutschland vs. Slowakei

Videoclip • 03:35 Min

Den Eisbären Berlin droht nach dem zwölften Titelgewinn der Abschied ihres Meistermachers

Der Kanadier Serge Aubin soll neuer Trainer beim Schweizer Traditionsklub SC Bern werden. Das berichtete das Portal "watson.ch".

Aubin führte die Eisbären mit dem entscheidenden 4:1-Sieg am Sonntag gegen die Adler Mannheim zur fünften Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in sechs Jahren. Der Erfolgstrainer hat mit Berlin noch keine Playoff-Serie verloren.

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Aubin hat beim DEL-Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2028, Sportdirektor Stéphane Richer erklärte nach dem erneuten Triumph am Sonntag in Mannheim, es sei jetzt nicht die Zeit, um "über Verträge zu reden".

Der ehemalige NHL-Stürmer arbeitete bereits vor seinem Wechsel nach Berlin 2019 beim Schweizer Erstligisten ZSC Lions. Auch als Spieler war er in der Schweiz unterwegs - bei Servette Genf und Fribourg-Gottéron.

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