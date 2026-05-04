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NHL-Playoffs: Nico Sturm verliert mit Minnesota Wild verrücktes erstes Spiel
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:08 Min
Nico Sturm verliert in den Playoffs der NHL mit den Minnesota Wild Spiel eins im Viertelfinale gegen die Colorado Avalanche.
Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm ist mit den Minnesota Wild mit einer wilden Niederlage ins Viertelfinale der NHL-Playoffs gestartet. Gegen Titelkandidat Colorado Avalanche hieß es nach 60 spektakulären Minuten 6:9. Gleich 14 verschiedene Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein - der 30 Jahre alte Sturm gehörte nicht dazu.
Minnesota lieferte dem topgesetzten Team aus Colorado einen großen Kampf, lag nach einem 0:3-Rückstand sogar 5:4 in Führung, musste sich im letzten Drittel aber auch wegen eines Doppelpacks von Cale Makar (44./58.) geschlagen geben. Sturm, letzter verbliebener Deutscher im Kampf um den Stanley Cup, blieb auch ohne Vorlage und somit ohne Scorerpunkt.
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